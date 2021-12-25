Арестович напомнил, как изначально создавалась Россия

Украина была причастна к созданию РФ и СССР / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина причастна к созданию СССР

и РФ, а не наоборот. Об этом рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, пишет УНИАН.

«Если бы не Украина, то не было б никакой Российской империи, которую придумал Феофан Прокопович, ректор Киевом-Могилянской академии, который вас, идиотов Романовых, убеждал на всю Московию в том, что надо провозглашать себя Россией, потому только тогда вы получите хоть какое-то признание в мире. Затхлая Московия, сидящая в болотах», – сказал Арестович.

При этом он напомнил, что без таких исторических личностей, как Иван Мазепа, Москвы «и близко бы не было».

«Кто вам Академию наук создал, придурки? Разумовский, тоже полтавский хлопец, что вы нам рассказываете про вашу Россию? России и СССР бы не было, если б не Украина. Мы авторы этих двух империй. Вы собственной истории не знаете, балбесы», – резюмировал он.

Мнения

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев считает, что Советский Союз можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года с помощью образования Союза Суверенных Государств.

Москва давно мечтает о возрождении Советского Союза и ради этого попыталась разделить Украину на языковой почве. Однако президент Владимир Зеленский уверен, что этим планам России не сбыться.

Как известно, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что сожалеет о развале Советского Союза. Он говорил, что необязательно было это делать. Хозяин Кремля считает, что можно было провести преобразования, в том числе демократического характера. Также Путин рассказывал о планах возродить СССР.

Не раз отмечалось, что Украина – главный компонент для восстановления Россией СССР, поэтому Кремль так не хочет отпускать нашу страну из орбиты своего влияния. Однако первый президент Леонид Кравчук предупреждал Россию, что Украину не завоевать.