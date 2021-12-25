В Украине грядет повышение цен на социальные продукты. Стоимость основных продуктов питания украинцев будет повышаться из-за роста цен на энергоносители, в первую очередь, на газ.

Об этом заявил на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, предприятия не могут более удерживать цены на свою продукцию на прежнем уровне из-за того, что выросла стоимость всех составляющих технологического процесса, и в первую очередь – цена на газ. Из-за этого повысилась себестоимость продукции. И если не повышать цену на продукцию, то производство становится нерентабельным, и его впору останавливать совсем.

Чтобы не допустить коллапса промышленности, нужно позволить производителям поднять цены на то, что выпускает эта промышленность. При этом власть будет следить, чтобы они не взвинтили цены до небес. Любое повышение должно быть обоснованным.

«Правительство выйдет в ближайшие дни с предложениями. Мы также проводим консультации непосредственно с бизнесом для того, чтобы понять потребность и уровень такой поддержки», — сообщил премьер-министр.

Шмыгаль также прибавил, что кризис испытывает не только экономика Украины, но и вся мировая экономика, и цены растут всюду в мире. Сегодня производственная отрасль, которая является основой экономики государства, испытывает большие проблемы, и ее нужно поддержать.

Однако власть будет пытаться защитить не только производителей, но и потребителей, у которых карман не безразмерный. Но все же повышения цен на продукты, в том числе на социальные продукты, которые входят в ежедневную потребительскую корзину украинцев, будет неизбежным.

«То есть, будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные пищевые продукты, в частности, социальный хлеб», — сообщил премьер.

Напомним, руководители кондитерской отрасли также заявили о сворачивании производства из-за неподъемных цен на энергоносители.

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