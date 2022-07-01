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Санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС с целью создания действительно свободного рынка. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, выступая на международной конференции «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», передает «Казинформ».

«Как и ранее, конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией – ключевым стратегическим партнером Казахстана – развивается динамично. Являясь активным сторонником евразийской интеграции, наша страна стала основоположником ряда региональных организаций: Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза. В фокусе казахстанского председательства в СНГ в 2022 году вопросы дальнейшего повышения эффективности организации путем активизации экономического взаимодействия в качестве основного фактора устойчивого развития государств», — сказал Мухтар Тлеуберди.

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС с целью создания действительно свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономик объединения.

Участие Казахстана в ОДКБ является важнейшим направлением с точки зрения обеспечения национальной и региональной безопасности с учетом того, что главными задачами организации являются укрепление мира и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

«В Азии нашим ключевым партнером остается Китай. Мы видим огромный потенциал торгового сотрудничества и заинтересованы в увеличении экспорта казахстанской продукции. Ожидаем, что сопряжение евразийской интеграции и инициативы «Пояс и путь» будет способствовать укреплению инфраструктурной взаимосвязанности и обеспечению устойчивого роста. Казахстан настроен на углубление сотрудничества между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества во всех сферах взаимодействия и готовит соответствующие предложения в рамках своего председательства в 2023-2024 годах», — добавил Мухтар Тлеуберди.

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Министр иностранных дел РК также заявил, что важнейший приоритет нашей внешней политики – углубление региональной кооперации в Центральной Азии. Казахстан выступает с рядом инициатив по раскрытию экономического, транспортно-логистического и инвестиционного потенциала региона.

Благодаря усилиям казахстанской дипломатии достигнута договоренность о подписании Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, охватывающем основные направления взаимодействия. Прилагаются усилия для укрепления международной субъектности Центральной Азии, которая может выступать солидарным голосом по актуальным аспектам региональной и глобальной повесток дня.

В последние годы значительное развитие получил процесс кооперации тюркских стран. Тюркский совет трансформировался в полноценную Организацию тюркских государств и была принята программа «Тюркское видение – 2040». Объявление Туркестана в 2021 году духовной столицей тюркского мира можно расценивать как признание роли Казахстана в тюркском мире.

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«Сегодня Казахстан выстраивает новый этап отношений с Соединенными Штатами Америки. Основой взаимовыгодного сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций являются регулярные встречи высокого уровня в рамках Комиссии по расширенному стратегическому партнерству. На европейском направлении взаимодействие Казахстана и ЕС основывается на максимальном использовании преимуществ, создаваемых действующим Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, укреплении торгового и инвестиционного сотрудничества. В связи с выходом Великобритании из состава ЕС перед нами стоит задача по переформатированию казахстанско-британских связей. С удовлетворением отмечаем завершение работы над новым Соглашением о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Великобританией», — пояснил Мухтар Тлеуберди.

По его словам, планомерно развиваются сегодня отношения со странами Восточной Азии. В духе расширенного стратегического партнерства продолжается политический диалог с Японией. Взаимодействие с Южной Кореей обрело новый импульс после визита президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Сеул в августе прошлого года.

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«Мы заинтересованы в использовании растущего потенциала сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии. События в Афганистане заставляют по-новому взглянуть на геополитическую значимость Южной Азии, где Пакистан и Индия могут предоставить странам Центральной Азии доступ к своим морским портам в результате развития новых транспортно-логистических маршрутов. В зоне нашего внимания остается регион Большого Ближнего Востока ввиду серьезных изменений, результатом которых может стать значительное изменение политического ландшафта. При председательстве Казахстана в Организации Исламской Конференции произошла ее трансформация в Организацию Исламского Сотрудничества, что отражало общее понимание о необходимости придания нового импульса сотрудничеству в рамках уммы. Сегодня же мы выступаем за укрепление доверия и консолидацию усилий наиболее экономически развитых стран исламского мира. В условиях нарастания геополитической напряженности и глобального изменения климата существенно возросла роль Исламской организации по продовольственной безопасности. Недавний визит Главы государства в Иран придал дополнительный импульс развитию сотрудничества с Тегераном», — сказал Мухтар Тлеуберди.

Было отмечено, что в сфере многосторонней дипломатии в этом году Казахстан отмечает 30-летие вступления в ООН. ООН остается незаменимой универсальной организацией, служащей интересам и насущным потребностям всего человечества. В настоящее время Казахстан принимает у себя 27 программ и агентств ООН, 18 из которых имеют многострановой и субрегиональный статус и размещены в так называемом «Доме ООН» в Алматы.

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Казахстан вносит активный вклад в международные усилия по реализации Повестки дня ООН по устойчивому развитию на период до 2030 года. В июне текущего года в Алматы прошел Второй региональный саммит ЦУР под названием «За пределами COVID – на пути к восстановлению в Центральной Азии» на уровне глав правительств.

13-15 июля состоится презентация второго Добровольного национального обзора по реализации ЦУР в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Данный обзор готовился в очень непростой период, осложненный негативными последствиями COVID-19 и геополитической напряженности в мире.

«Мы вносим посильный вклад в усилия мирового сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане. Регулярно оказывается гуманитарная помощь афганскому населению, реализуются национальные и международные программы по обучению афганской молодежи в казахстанских учебных заведениях. Открытие Временного удалённого офиса Миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы стало отражением важной роли Казахстана в этом направлении», — заключил Мухтар Тлеуберди.

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