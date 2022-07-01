Согласно данным Нацбанка, доля неработающих кредитов в банковской системе страны в мае выросла до 27,6% с 27,4% месяцем ранее.

Нацбанк указал, что за месяц портфель кредитов в корпоративном секторе вырос на 1,5% — почти до 847 млрд грн (в том числе объем NPL в нем на 2,9% — до 275 млрд грн), а портфель кредитов, выданных физлицам, сократился на 1,1% — до 258 млрд грн (NPL вырос на 0,7% — до 42,7 млрд грн).

В то же время объем межбанковских кредитов вырос на 71,4% — до 17 млрд грн (a NPL сократился в 64 раза — до 4 млн грн). Объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, сократился на 0,4% — до 27 млрд грн (NPL вырос на 0,7% — до 233 млн грн).

Согласно данным Нацбанка, по итогам мая доля NPL в портфеле кредитов, предоставленных корпоративному сектору, выросла на 0,45 п. п. — до 32,42%, кредитов населению — на 0,31 п. п., до 16,58%, кредитов органам госвласти — на 0,01 п. п., до 0,87%, а межбанковских кредитов — сократилась на 2,5 п. п., до 0,02%.

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Какие банки нарастили кредитный портфель

В отчете регулятора указывается, что кредитный портфель государственных банков (без Приватбанка) за май вырос на 3,5% — почти до 323 млрд грн (объем NPL в нем — на 5,5%, до 89 млрд грн). В то же время кредитный портфель Приватбанка вырос на 2,9%, до 265 млн грн (NPL — на 0,3%, до 176 млрд грн).

Помимо этого, кредитный портфель банков с иностранным капиталом за месяц сократился на 0,9% (до 336 млрд грн), а с частным — на 0,4% (до 225 млрд грн). При этом объем NPL в иностранных банках вырос на 4,9% (до 25 млрд грн), а в частных банках — на 5,9% (до 28 млрд грн).

Таким образом, по итогам мая доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без Приватбанка) выросла на 0,5 п. п. (до 27,56%), а в Приватбанке сократилась на 1,76 п. п. (до 66,3%). Кроме того, доля NPL в кредитных портфелях банков с иностранным капиталом выросла на 0,4 п. п. (до 7,39%), в банках с частным — на 0,65 п. п. (до 12,43%).

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