В португальском Гондомаре в пятницу, 1 июля, стартует чемпионат Европы-2022 по футзалу среди женщин.

В первом полуфинальном матче континентального первенства сборная Украины встретится с действующими чемпионками Европы испанками, передает Укринформ.

Начало встречи в 19.00 по киевскому времени.

Вторую путевку в финал Евро-2022 в 23.30 разыграют команды Португалии и Венгрии.

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Поединок за 3-е место и финальный матч состоятся 3 июля.

Фото: fsgc.sm.