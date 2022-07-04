Находящийся с визитом в Филадельфии, США литовский президент Гитанас Науседа призвал американскую энергетическую компанию Holtec инвестировать в Литве.

В субботу он встретился с президентом компании Крисом Сайном и предложил ему инвестировать в Литву, создать подразделение сервисного центра, а также сотрудничать с литовскими учеными-энергетиками, сообщил офис президент.

Науседа обсудил с руководителем компании энергетические тенденции и технологии, разработанные Holtec. Президент подчеркнул, что Литва добилась независимости от импорта энергоресурсов из России, инвестирует также в диверсификацию источников энергии, «зеленую» энергетику и движется к сокращению использования ископаемого топлива.

«Литва целенаправленно движется к более устойчивой и «зеленой» энергетике с амбициозными планами, а также стремится максимально диверсифицировать используемые источники энергии», — приведены в пресс-релизе слова президента.

По словам главы государства, проекты двух морских ветровых парков до 2030 года являются одними из самых амбициозных проектов возобновляемой энергетики, развиваемых в настоящее время в Литве. Президент также подчеркнул, что Литва стремится сбалансировать использование энергии ветра и солнца и заинтересована во внедрении технологий, которые помогут в этом.