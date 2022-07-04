Представители десятков стран встретятся в Швейцарии для обсуждения вопроса по восстановлению Украины после войны – это обойдется в сотни миллиардов долларов.

Об этом сообщает DW.

Владимир Зеленский выступит перед лидерами международных организаций и частного сектора по видеосвязи, по его словам, усилия по восстановлению потребуют «колоссальных инвестиций».

Известно, что двухдневная конференция, которая пройдет 4-5 июля в Лугано, была запланирована еще до полномасштабного вторжения России, тогда в планах было обсудить реформы в Украине, но после начала войны акцент был смещен именно на восстановление.

По оценкам экспертов, восстановление Украины после окончания войны обойдется в сотни миллиардов долларов. Так, Киевская школа экономики оценила ущерб, нанесенный до сих пор зданиям и инфраструктуре, почти в 104 миллиарда долларов (100 миллиардов евро).

«По меньшей мере 45 миллионов квадратных метров жилья, 256 предприятий, 656 медицинских учреждений и 1 177 учебных заведений были повреждены, разрушены или конфискованы, в то время как экономика Украины

уже понесла убытки в размере до 600 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в преддверии конференции прокомментировал событие. Он отметил, что участие в мероприятии, которое начнется в 14:30 по киевскому времени, примут участие представители более 50 стран и международных организаций.

«Сегодня в швейцарском Лугано начнется Конференция по вопросам восстановления Украины. Наша делегация представит проект соответствующего Плана и видения послевоенного развития страны», — написал он в Telegram-канале.

Ранее мы писали, что на восстановление Украины после войны потребуется астрономическая сумма.