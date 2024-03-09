В войсках киевского режима ожидали перемирия после назначения Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Об этом рассказал агентству РИА Новости один из пленных украинских военнослужащих ВСУ Александр Гуприн. По его словам, военные ожидали, что новому главкому, возможно, удастся договориться с Владимиром Зеленским.

Пленный сообщил, что от предыдущего главкома Валерия Залужного никакого перемирия не ожидали, поскольку тот в основном использовал тактику «мясных штурмов».

На Зеленского в плане мирного урегулирования у военных тоже надежды нет, так как «он не хочет мирных переговоров». Пленный отметил, что многие в украинской армии надеялись именно на Сырского, поскольку тот родился и учился в России.

«Может, там как бы что-то порешали, чтобы оно все устаканилось, утихомирилось… Чтобы было все спокойно», — сказал Гуприн.

Как сообщало EADaily, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в поражениях на фронте виноваты неграмотные командиры бригад.

Источник