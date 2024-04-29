Все больше людей покупают и продают в интернете, а доходы от электронной коммерции постоянно растут. Но что именно представляет собой электронная коммерция? Хотя простой ответ заключается в том, что e-commerce, или электронная торговля, — это онлайн-обмен товарами и услугами, давайте разберемся, что это такое, как это работает и как начать свой собственный бизнес в сфере электронной коммерции.

Определение электронной коммерции

Электронная коммерция — это обмен товарами и услугами, а также передача денежных средств и данных через интернет. E-commerce опирается на технологии и цифровые платформы, включая сайты, мобильные приложения и социальные сети, чтобы обеспечить совершение покупок и продаж.

Преимущества электронной коммерции

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом квартале 2023 года объем продаж в российской электронной коммерции составил 1,2 триллиона рублей, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти цифры свидетельствуют о том, что все больше российских предприятий приобщаются к e-commerce.

Несмотря на экономические трудности, связанные с пандемией COVID-19 и геополитической напряженностью, российский рынок электронной коммерции продолжает активно развиваться. Многие традиционные офлайн-ритейлеры начали инвестировать в развитие своих онлайн-платформ, чтобы не отставать от меняющихся предпочтений потребителей и сохранять конкурентоспособность.

Кроме того, государство оказывает поддержку развитию электронной торговли в России. Правительство разрабатывает меры по стимулированию безналичных платежей, упрощению процедур таможенного оформления для трансграничной торговли и созданию благоприятных условий для инвестиций в инфраструктуру e-commerce.

Используя e-commerce вы можете рассчитывать на следующие преимущества:

Глобальный маркетинговый охват

В отличие от физического магазина, который ограничивает бизнес географическим районом, сайт позволяет охватить клиентов в любом месте. Как только клиенты смогут размещать заказы в интернете, а вы сможете доставлять им товар или оказывать услуги, для вас не останется ограничений.

Снижение эксплуатационных расходов

Создание сайта и его обслуживание обходится дешевле, чем содержание стационарного магазина. Вам не нужно будет арендовать торговые площади или склад, беспокоиться о ремонте здания или страховании имущества. Кроме того, реклама в сети стоит дешевле.

Удобство и гибкость

Вы можете предлагать широкий выбор товаров, а клиенты совершать покупки круглосуточно, независимо от их часового пояса или местонахождения. При этом, как владелец бизнеса, вы можете зарабатывать даже во время сна.

Более простое управление

Сегментация клиентов и другие процессы маркетинга и продаж в e-commerce проще. Например, доступ к данным о клиентах (история поиска и покупок) в сочетании с искусственным интеллектом (ИИ) позволит вам получить представление о целевом рынке и оптимизировать маркетинговые стратегии, что увеличит ваш доход. Кроме того, вы можете расширить свой бизнес без необходимости переезда или ремонта физического магазина.

Недостатки электронной коммерции

Некоторые компании избегают электронной коммерции по следующим причинам.

Ограниченное взаимодействие лицом к лицу

Поскольку опыт общения с товаром ограничен, клиенты иногда покупают товары, которые не соответствуют их ожиданиям. Например, если не подходит размер обуви или человек получает слишком сложное в использовании устройство — это может вылиться в возвраты или негативные отзывы.

Технические проблемы

Если у вас возникают сбои, падение сайта, атаки на систему кибербезопасности или любая из ваших интегрированных платформ (хостинг, ПО обеспечение для управления запасами и т. д.) не работает — страдает от всего этого ваш бизнес. В это время никто не сможет ничего заказать.

Проблемы с безопасностью данных

Многие российские интернет-магазины хранят информацию о банковских картах своих клиентов для упрощения процесса покупки в будущем. Однако это делает их привлекательной мишенью для хакеров и злоумышленников. В случае успешной кибератаки данные клиентов могут быть скомпрометированы, что не только подрывает доверие покупателей, но и приводит к значительным финансовым потерям для компаний.

По данным исследования, проведенного компанией BrandMonitor, в 2022 году российские компании в сегменте электронной коммерции потеряли около 30 миллиардов рублей из-за мошеннических действий и утечек данных. Эта сумма включает в себя как прямые финансовые потери, так и косвенные убытки, связанные с репутационным ущербом и оттоком клиентов.

Эксперты отмечают, что проблема кибербезопасности становится все более актуальной для российского e-commerce рынка. Многие компании недооценивают риски и не уделяют должного внимания защите персональных данных своих клиентов. Это делает их уязвимыми перед лицом растущего числа кибератак и мошеннических схем.

4 основных типа электронной коммерции

Электронная коммерция имеет несколько форм. Компания может продавать товары своим клиентам, другим компаниям или государству. Клиенты также могут продавать предприятиям, государственным учреждениям или другим клиентам. Однако существует четыре основных типа электронной коммерции, которые описывают электронные транзакции, осуществляемые в сети.

1. Бизнес для потребителя (B2C)

Эта популярная модель предполагает, что компании продают свои товары или услуги непосредственно конечному пользователю — потребителю, который в них нуждается.

2. Бизнес для бизнеса (B2B)

Этот тип e-commerce подразумевает обмен между предприятиями. Здесь компания, занимающаяся электронной коммерцией, продает товар другой компании. Примером может служить программное обеспечение как услуга, например, хостинг или бухгалтерское программное обеспечение для бесперебойной работы бизнеса или оптовые поставки материалов производителю.

3. От потребителя к потребителю (C2C)

Некоторые платформы электронной коммерции похожи на цифровые рынки, объединяющие потребителей. Примером может служить eBay, который позволяет потребителю разместить объявление и продать свою продукцию другому потребителю.

4. От потребителя к бизнесу (C2B)

В этом варианте потребители продают товары и услуги предприятиям. Например, фотограф продает свои фотографии компаниям, чтобы те могли использовать их для рекламы или кампаний в социальных сетях.

Для тех, кто хочет углубить свои знания и получить практические навыки в сфере электронной коммерции, бизнес-школа Iwengo предлагает курс «E-commerce 360». Этот курс охватывает все аспекты создания и развития успешного онлайн-бизнеса – от выбора ниши и разработки стратегии до оптимизации конверсии и масштабирования продаж. Обучение проходит под руководством опытных экспертов-практиков, которые помогут вам избежать распространенных ошибок и быстрее достичь результатов.

Как работает электронная коммерция

E-commerce использует электронные каналы для связи между покупателями и продавцами. Она работает как физический магазин — покупатели заходят в интернет-магазин, изучают ассортимент, сравнивают товары, смотрят цену и делают покупку. Однако электронная коммерция предполагает обмен данными между вашим сайтом и сервером.

Как правило, e-commerce происходит следующим образом:

Компания размещает список своих товаров и услуг.

Клиент просматривает каталог, выбирает то, что ему нужно, и добавляет это в корзину.

Клиент оплачивает товар, используя любой из доступных вариантов оплаты.

Предприятие получает заказ на сайте.

Оплата обрабатывается, и заказ утверждается.

Менеджер по заказам отправляет заказ в отдел исполнения заказов или на склад, чтобы получить разрешение на отправку.

Клиент получает уведомление об утверждении заказа и другие подробности, включая информацию о доставке и отслеживании.

Предприятие отгружает товар или оказывает необходимую услугу.

Лучшие платформы для электронной коммерции

1. InSales — платформа электронной коммерции для создания интернет-магазинов любого масштаба. Предлагает более 200 готовых адаптивных шаблонов дизайна, встроенные инструменты маркетинга и аналитики, поддержку более 10 платежных систем, интеграцию с CRM-системами и популярными сервисами доставки.

2. 1C-Битрикс — универсальная система управления сайтами, включающая в себя функционал для создания интернет-магазинов. Имеет широкие возможности для интеграции с продуктами 1С, конструктор сайтов с адаптивными шаблонами, модули для SEO-оптимизации, email и SMS-маркетинга, аналитики.

3. Advantshop — платформа для создания интернет-магазинов с открытым исходным кодом. Предоставляет готовые адаптивные шаблоны дизайна, мобильные приложения для управления магазином, встроенные модули интеграции с 1С, CRM-систему, маркетинговые инструменты. Имеет бесплатный тариф с ограниченным функционалом.

4. Nethouse — бесплатная платформа для создания сайтов и интернет-магазинов. Предлагает адаптивные шаблоны дизайна, домен второго уровня, интеграцию с популярными CMS, онлайн-чат, прием платежей. Подходит для малого бизнеса и начинающих предпринимателей.

Примеры электронной коммерции

ВкусВилл — сеть магазинов здорового питания с интернет-магазином на собственной платформе. Сайт выполнен в минималистичном дизайне в корпоративных цветах.

Есть удобная навигация по категориям товаров, поиск и фильтры для быстрого подбора продуктов. В карточках товара — детальная информация о составе, пищевой ценности, сроках годности. Покупатели могут оставлять отзывы, публикуются рецепты и статьи о здоровом питании. Сайт интегрирован с мобильным приложением, личным кабинетом покупателя, реализована функция «умного» заказа по подписке.

Петрович — интернет-магазин строительных и отделочных материалов одноименной сети гипермаркетов. Сайт оформлен в минималистичном стиле, основной акцент — на ассортименте и ценах.

Четкая структура по категориям товаров, удобные фильтры по брендам, цене, характеристикам. Карточки товаров содержат фото, описание, документы (сертификаты, инструкции). Есть раздел со статьями по ремонту и строительству, онлайн-калькуляторы расхода материалов, возможность заказать услуги по доставке и разгрузке. Действует система скидок и спецпредложений для разных категорий покупателей.

Аскона — интернет-магазин ортопедических матрасов и товаров для сна. Дизайн сайта выдержан в спокойной цветовой гамме, с «релакс» иллюстрациями.

Навигация по категориям товаров (матрасы, кровати, подушки и т.д.), коллекциям, уровню цен. Предусмотрены удобные фильтры по размеру, жесткости, материалам. В карточках товара — фото, описание слоев и характеристик, механизмов трансформации, 3D модели. На сайте можно пройти онлайн-диагностику для подбора матраса, ознакомиться с результатами исследований, заказать тестовую выкладку на дому. Действует сервис Trade-in, рассрочка, гарантия от производителя.

Все рассмотренные интернет-магазины объединяет продуманная структура, удобство навигации и поиска, информативность карточек товара, качественные фото и описания, ориентация на потребности целевой аудитории. Они активно используют персонализацию, различные маркетинговые инструменты для повышения лояльности и стимулирования повторных продаж.

Электронная коммерция стремительно развивается, тем не менее для некоторых она все еще остается сложной. Поэтому рассмотрите преимущества и недостатки своего ресурса, поработайте над внедрением важных функций. Вы также можете почерпнуть опыт успешных примеров, чтобы создать свой успешный продающий сайт.

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