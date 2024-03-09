Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании трех новых особых экономических зон (в Мордовии, Ростовской и Тверской областях) и расширении двух действующих ОЭЗ (в Калужской и Липецкой областях), сообщается на сайте правительства РФ в субботу.

Новые особые экономические зоны

«Новая ОЭЗ «Система» разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. Предполагается, что ее резидентами станут не менее шести компаний, специализирующихся на выпуске строительных материалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической продукции, а также машиностроении. Суммарный объем инвестиций предприятий-резидентов составит более 33,3 млрд рублей. Кроме того, будет создано 775 новых рабочих мест», — говорится в сообщении кабмина.

Еще одна новая ОЭЗ «Ростовская» создана в Новочеркасске, там планируют работать восемь компаний, которые привлекут 8,6 млрд рублей инвестиций и создадут не менее 790 новых рабочих мест, отмечается в сообщении. Резиденты намерены реализовать проекты по производству прицепной и полуприцепной техники, промышленного холодильного оборудования. Кроме того, в Новочеркасске будет построен комплекс по сжижению природного газа, завод, где будет изготавливаться оборудование для очистных сооружений, химический завод, выпускающий синтетические смолы и защитно-декоративные материалы, отметили в правительстве.

Также новая ОЭЗ «Эммаусс» появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Ее предприятия-резиденты будут заниматься производством полиэтиленовых труб, обработкой листового металла, созданием отечественных канатных дорог. Помимо этого, планируется наладить изготовление сухих строительных смесей, запустить производство бетонных и полимерных конструкций для транспортной отрасли. Одна из компаний намерена расширить мощности по выпуску кондитерской продукции. Всего частные инвесторы готовы вложить в свои проекты более 17 млрд рублей и создать почти 8,4 тыс. новых рабочих мест, говорится в сообщении кабмина.

Расширение существующих ОЭЗ

Границы действующей особой экономической зоны в Калужской области будут расширены за счет площадок, расположенных в Бабынинском муниципальном районе. Там планируется открыть три фармацевтических производства. Общий объем инвестиций в их строительство составит около 17,2 млрд рублей. Как сообщает правительство, открытие этих предприятий в перспективе позволит создать более 2 тыс. рабочих мест.

ОЭЗ «Липецк» также будет расширена за счет включения новой территории в Липецке. На площадке бывшего тракторного завода планируется создать производство сельскохозяйственных машин и прицепов. При этом вся необходимая инфраструктура для этого уже существует. Инвестор готов вложить в новое предприятие 32,4 млрд рублей. Запуск производства даст возможность для появления почти 2,5 тыс. новых рабочих мест, отметили в кабмине.

Размещение в особой экономической зоне дает бизнесу ряд преимуществ: резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.

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