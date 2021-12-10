Министр юстиции Денис Малюска показал эскизы нового СИЗО во Львове. Изображения министр выложил на своей странице в Facebook.

«Выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе и который мы построим за счет поступлений от Большой распродажи тюрем», – написал Малюська.

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Он добавил, что «большое строительство» тюрем начнется уже в скором времени.

Министр намекнул, для кого предназначается новый следственный изолятор: «До дня введения в действие закона об олигархах осталось 149 дней. При чем здесь закон об олигархах? спросит кто-то, а как всегда, ни при чем, отвечу я. Хорошего дня!!»

Строительство нового СИЗО мэрия Львова одобрила 19 марта 2021 года. Изолятор построят на западной окраине Львова на площади 8,3 га.

Территория будет состоять из пяти режимных корпусов, больницы на 150 мест, спортзала, сборного и следственного отделения.

Одновременно в новом СИЗО сможет находиться 720 мужчин и 70 женщин и несовершеннолетних. Кроме того, на территории следственного изолятора будет обустроен сектор максимального уровня безопасности на 50 человек.

На территории следственного изолятора также будут столовая, баня, клуб, магазин и пекарня.

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