Альтернативный способ будет представлен в 2022 году

В Украине с 19 декабря начнут выплачивать 1 тысячу гривен за вакцинацию от Covid-19. Вначале программа будет доступна только в государственном портале «Дія», позже украинцам предложат альтернативный механизм для начисления выплат. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновник напомнил, что получить 1000 гривен от государства смогут все совершеннолетние украинцы, которые были вакцинированы двумя дозами от коронавируса. За эти денежные средства можно будет купить:

билет в музей, кинотеатр, театр;

приобрести билет на железнодорожные и авиаперевозки по Украине;

абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

приобрести книги.

Виктор Ляшко заявил, что программа будет осуществляться в несколько этапов:

С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении «Дия». Это — самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

Ранее мы сообщали, как получить 1000 грн в «Дія» от государства.

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