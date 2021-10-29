

28 октября в Челябинске прошел круглый стол на тему «Электронная коммерция на рынке металлов», организатором которого выступил бизнес-клуб РСПМ-Урал. Участие в нем приняли порядка 40 человек.



Открыл работу круглого стола А.Романов, президент РСПМ, который рассказал о текущей ситуации на рынке металлов РФ и мира, отметив важные тенденции, которые сегодня влияют на стоимость металлопроката и на динамику ее изменения. Д.Харламов, директор компании «Труба на складе.ру», продолжил выступления описанием тех трендов, оказывающих влияние на бизнес

, в том числе и на металлоторговый. В.Сунагатуллин, руководитель проекта E-metall, представил видение того, как развивается электронная коммерция на рынке металлов России сегодня, а А.Иосса, руководитель проекта Река.Маркет, рассказал о том, как она развивается в мире. Р.Волков, генеральный директор MetalScaner, осветил результаты исследования стоимости привлечения клиентов на рынке металлов в настоящее время.



В режиме дискуссии также выступили В.Лабунский, руководитель компании Лабмет, Р.Кузьмин, генеральный директор Первой металлоснабжающей компании, Ж.Пец, начальник информационно-аналитического управления ТМК и А.Спицын, генеральный директор Металлбаза.



Затем участники круглого стола посетили с экскурсией производственно-складскую площадку Металлобазы, а также склад и завод по производству электросварных труб Сталепромышленной компании.



В конце рабочего дня прошел турнир по дартсу на призы компании E-metall.



Фоторепортаж встречи будет размещен на сайте РСПМ в ближайшее время.



Обзор встречи будет опубликован в декабрьском номере журнала «Металлоснабжение и сбыт»

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