В 2этом году в Украине ожидается очередной третий рекорд урожая зерновых и зернобобовых культур за последние четыре года — 81 млн тонн.

Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2021 года.

«Значительный урожай играет заметную роль в восстановлении экономики Украины после коронакризиса.

Также он положительно повлияет и на ряд смежных видов деятельности, а также будет обеспечивать стабильные поступления экспортной выручки», — говорится в отчете.

Увеличение урожая зерновых на 10 % дает дополнительный рост с/х на 3,4 п.п. и прямое влияние в рост реального ВВП — на 0,3 п.п, отмечают в регуляторе.

По данным Нацбанка, только рекордный урожай зерновых в этом году обеспечит 0,8 п. п. в рост реального ВВП в 2021 году.

В отчете, рост продуктивности с/х закрепил за Украиной роль важного игрока на мировом рынке. За период с 2005 года по 2020 год объемы экспорта продовольственных товаров (вместе продукция с/х и пищевой промышленности) в номинальном выражении выросли более чем в пять раз, а их доля в экспорте товаров возросла с 13 % до 49 %.

В НБУ также напомнили, что несмотря на более низкий урожай с/х культур по результатам 2020/2021 маркетингового года (МГ) страна заняла первое место в мире по экспорту семян подсолнечника, 4-е место — кукурузы и ячменя, 6-е место по экспорту пшеницы.

«В 2021 году погода оказалась благоприятнее для Украины по сравнению с другими странами региона. На фоне неурожаев в других странах и, соответственно, сохранения высоких цен, это обеспечит высокие экспортные поступления в конце текущего и в течение следующего годов.

Именно агропромышленный комплекс в последние месяцы играет ключевую роль в формировании благоприятных условий на валютном рынке», — говорится в отчете.

Ранее мы уже сообщали, что Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Главные приоритеты: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

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