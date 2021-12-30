Инвесторы Уолл-Стрит ожидают, что в 2022 году инфляция останется значительным препятствием для рынков, а доходность акций существенно снизится. Об этом свидетельствует опрос, проведенный CNBC.

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Более половины респондентов назвали инфляцию самой большой проблемой в 2022 году. Еще 30% больше всего беспокоит, что ФРС ошибется с выбором момента для поднятия процентной ставки. И у 17% наибольшую тревогу вызывает экономический эффект пандемии.

Что беспокоит инвесторов в 2022 году

Источник: CNBC

Инфляция уже несколько месяцев подряд бьет десятилетние рекорды. Согласно ноябрьским данным, индекс потребительских цен, отслеживающий изменение цен широкого списка товаров и услуг, в годовом исчислении вырос на 6,8% — это самый быстрый темп с июня 1982 года.

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ФРС уже намекнула, что готова агрессивно менять политику, чтобы сдержать темпы инфляции. Центробанк уже ускорил сворачивание программы стимулов, а его чиновники ожидают аж три поднятия процентной ставки в следующем году.

Рост акций замедлится

В этом году рынок продолжал расти, несмотря на все препятствия, от пандемии до инфляции. В 2021 году индекс S&P 500 вырос на 27%, поднявшись до рекордного значения. Большинство инвесторов не верят, что это повторится.

Как закончит 2022 год индекс S&P 500?

Источник: CNBC

Более половины из них ожидает, что в следующем году S&P 500 вырастет менее чем на 10%. 18% прогнозирует, что рынки снова ждет год двузначного роста. В то же время, 10% считают, что индекс закончит следующий год на той же отметке, что и нынешний, а 15% ожидают коррекции.

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Однако акции все равно остаются наиболее популярным классом активов.

«Инфляция — это источник беспокойства и волатильности. Однако она также делает акции наиболее привлекательным вариантом среди основных классов активов», — объясняет в отчете Тони ДеСпирито, главный инвестиционный директор BlackRock.

Какие акции вы склонны покупать?

Источник: CNBC

35% инвесторов предпочитают акции финансовых компаний, еще 27% ставят на циклические акции, выигрывающие от экономического восстановления. Акции технологических компаний за год значительно упали в популярности.

Опрос был проведен на этой неделе. В нем приняли участие 400 человек, в том числе инвестиционные директора, стратеги по ценным бумагам и менеджеры портфелей.

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