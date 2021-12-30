Украина входит в топ 5 стран-криптолидеров, где активнее всего используют криптоактивы. У нас есть все шансы стать одной из самых привлекательных юрисдикций для компаний из этой сферы. Что для этого уже сделано и какие планы на будущее — в колонке для ЭП рассказал замминистра цифровой трансформации по развитию IТ-сферы Александр Борняков. «Минфин» выбрал главное.

Создание законодательной основы

Уже в следующем году в Украине может появиться удобное правовое поле для работы на рынке виртуальных активов во главе с новым регулятором — Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект «О виртуальных активах». Документ должен запустить рынок виртуальных активов. Он определяет базовые понятия и условия, по которым будет работать индустрия. На рынке будут также функционировать общемировые правила финансового мониторинга.

На данный момент законопроект доработан и передан в Верховную Раду для голосования.

Также в этом году зарегистрирован законопроект № 6447 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины, направленных на расширение круга объектов гражданских прав.

Этот проект закона должен согласовать профильный закон о виртуальных активах с другими нормами гражданского законодательства. В частности, предлагается новый гражданско-правовой термин — «цифровая вещь», одной из разновидностей которой будут выступать виртуальные активы.

Кроме того, в текущем году мы разработали либеральную концепцию налогообложения отрасли виртуальных активов и описали ее в соответствующем налоговом законопроекте.

Главная цель законопроекта — эффективный запуск нового сектора цифровой экономики и рост доли высокотехнологичных продуктов в общем ВВП страны до 10%. Основная работа над законопроектом будет проходить уже в 2022 году.

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В диалоге с бизнесом

Общение с участниками рынка началось задолго до начала работы над проектом закона «О виртуальных активах». Это позволило усовершенствовать архитектуру самого законопроекта и учесть отдельные нужды участников индустрии.

Мы вели активную разъяснительную коммуникацию по поводу того, как функционирует новый класс активов и почему регуляция для развития этого рынка необходима.

В частности, развенчали ряд мифов о профильном законопроекте. Большое количество депутатов и сорегуляторов индустрии уже поняли потенциал виртуальных активов для развития цифровой экономики в Украине.

Виденье развития рынка виртуальных активов

Чтобы качественно усилить рост рынка виртуальных активов в Украине, необходима стратегия его развития. Она определит вектор движения и конечную цель.

В марте-июне 2021 года мы провели исследование «Виртуальные активы в Украине — 2030» относительно перспектив виртуальных активов в украинской экономике и на мировом рынке.

Участники форсайта поставили амбициозную цель — сделать наше государство страной с высоким уровнем инноваций в области виртуальных активов. Для этого мы разработали дорожную карту и создали рабочие группы для ее реализации.

Каждая из рабочих групп отвечает за отдельное направление развития сферы виртуальных активов. Эксперты активной рабочей группы работают над внедрением цифрового образования. В частности, они недавно завершили пилот образовательного курса по виртуальным активам.

17 студентов получили базовые знания о том, как функционирует новый класс активов и получили сертификаты в виде NFT-токенов, подтверждающие успешное прохождение учебного курса.

Впервые украинцы получили цифровые сертификаты на блокчейне. Цифровое образование — это однозначно тренд будущего.

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«Песочница» для развития цифровых инноваций

Недавно анонсировали запуск пилотного проекта по выпуску программируемых электронных денег на базе технологии блокчейн. Это совместный проект Таскомбанка, финтех-компании Bitt и Stellar Development Foundation при поддержке нашего министерства.

Цель сотрудничества — предоставить возможность Национальному банку Украины изучить потенциал новых технологий для внедрения цифровой гривны.

Это только один из первых пилотов. В дальнейшем ожидаем еще большего участия мощных технологических коллабораций и инновационных пилотов.

Мы активно приобщаемся к процессу внедрения третьей цифровой формы денег. Видим в э-гривне большой инфраструктурный потенциал. Цифровая экономика нуждается в новых технологических решениях в сфере денежного обращения.

Главной идеей этого развития является трансформация роли государства и оцифровка доверия. Ведь чем больше функций государственного управления являются качественно автоматизированными, тем меньше бюрократии и коррупции.

Украина обладает потенциалом являться передовым примером для других государств на мировом рынке виртуальных активов. Поэтому Минцифра продолжит работу, чтобы в 2022 году в нашей стране запустился новый сектор цифровой экономики.

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