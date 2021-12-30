Представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что власти проведут переговоры с Россией на тему Украины без участия самой Украины. Такое происходит редко и, как правило, вызывает протесты со стороны официального Киева.

Хебештрайт уточнил формат встречи: с российской стороны в ней будет участвовать первый замглавы АП Дмитрий Козак, с немецкой — канцлер по внешнеполитическим вопросам Йенс Плетнер. Сам план переговоров не раскрывается, как и позиции сторон помимо ранее озвученных.

Ранее стало известно, что власти ФРГ сомневаются в реальности заявлений США о якобы планируемом нападении Вооруженных сил РФ на Украину. Берлин намерен самостоятельно вмешаться и поднять тему о деэскалации.

Как сообщал Ruposters, США намерены проспонсировать укрепление украинско-российской границы. В свою очередь британцы планируют эвакуировать своих военных из этой страны в случае ее конфликта с Россией.