НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Goldman Sachs прогнозирует новый максимум спроса на нефть в 2022 и 2023 годах. Глава отдела энергетических исследований банка Дэмиен Курвалин считает, что нефть по $100 за баррель вполне возможна.

Аналитик напомнил, что спрос на нефть уже был на рекордном уровне до появления штамма Omicron, а спрос на авиаперевозки продолжит восстанавливаться: «У нас уже был рекордно высокий спрос до появления новейшего штамма, увеличивается спрос на реактивные самолеты, а мировая экономика

продолжает расти. Мы станем свидетелями нового рекордного спроса на нефть в 2022 и в 2023 годах».

В последние месяцы цены на нефть марок Brent и WTI перевалили за $80. Однако появление штамма Omicron позволило ценам вернуться к отметке чуть выше $70.

Курвалин не исключает возможности того, что цены на нефть достигнут $100. Более того, Курвалин считает «вполне возможным» сценарий, при котором цены на нефть могут подняться до $110, так как падение спроса замедлит рынок.

По его словам, есть «два пути», которые могут привести к такому варианту:

Во-первых, затраты растут по мере наращивания добычи нефтяными компаниями. Инфляция есть повсюду в экономике, в том числе и в нефтесервисе.

Во-вторых, поставки нефти не могут удовлетворить спрос, поскольку мировая экономика

все еще восстанавливается после «пандемии».

Ранее в ОПЕК+ заявили, что встреча участников картеля и его партнеров может состояться до 4 января, если изменения в прогнозах спроса потребуют пересмотра. По данным агентства Reuters, в январе ОПЕК + планирует увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

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