КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Киев и Копенгаген подписали меморандум по вопросам сотрудничества и укрепления морского потенциала Украины, предусматривающий совместное создание многоцелевых судов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице украинского министерства инфраструктуры в Facebook.

«Состоялось подписание меморандума Министерством инфраструктуры Украины и Министерством обороны Королевства Дания по вопросам сотрудничества и усиления морского потенциала Украины. <…> В частности, в соответствии с меморандумом планируется строительство многоцелевых судов», — проинформировало ведомство.

Отмечается, что производство будет организовано на украинской территории, а более 50% заказов выполнят местные предприятия. «Новые украинско-датские суда будут строиться на заводе на Украине с использованием передового опыта проектирования наших датских партнеров, а также современного оборудования», — приводятся в сообщении слова министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Проект будет воплощен в жизнь при поддержке правительства Дании. Проектированием займутся датские компании в соответствии с требованиями заказчика. По данным министерства, завершить строительство первого судна MPV80 предполагается до 2024 года. «Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ», — указали в ведомстве. Там напомнили, что на Украине по поручению президента Владимира Зеленского начинается реализация рассчитанной на пять лет программы восстановления судостроения и машиностроения.