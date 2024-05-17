Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 17 мая. / Фото: Национальный банк Украины

Доллар и евро подешевели.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 17 мая. Доллар потерял в цене 14 коп. Евро уменьшился на 1 коп., а польский злотый прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,43 грн (-14 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,84 грн (-1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,04 грн (+1 коп.)

Курс доллара в банках

«ПриватБанк» – 39,35-39,95 грн

«ПУМБ» – 39,50-39,99 грн

«УкрСиббанк» – 39,40-40,00 грн

«Укрэксимбанк» – 39,40-40,00грн

Курс евро в банках

«ПриватБанк» – 42,50-43,50 грн

«ПУМБ» – 42,70-43,30 грн

«УкрСиббанк» – 42,60-43,60 грн

«Укрэксимбанк» – 42,80-43,60 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 9,88-10,06 грн

«ПУМБ» – 9,70-9,99 грн

«Укрэксимбанк» – 9,95-10,25 грн

Как сообщалось, в последнее время в Украине ощутимо изменится курс доллара. В банковском секторе ожидают, что в период с 20 по 26 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн.

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