Платформа для разработки суперприложений Appboxo была основана гражданами Киргизии Каниетом Раевым и Нурсултаном Кенешбековым. К середине февраля 2022 года с использованием Appboxo создано 10 суперприложений в Юго-Восточной Азии, Индии и Южной Африке. Компания обеспечивает интеграцию с более 400 мини-приложений, большинство из которых созданы сторонними разработчиками. По сообщению Appboxo, ее совокупная база насчитывает более 500 млн пользователей. Среди клиентов компании: GCash, Paytm и VodaPay.

История

2022: Привлечение $7 млн

В середине февраля 2022 года Appboxo привлекла $7 млн в рамках инвестиционного раунда серии A, который возглавил фонд Леонида Богуславского RTP Global. Среди других инвесторов: Antler и 500 Southeast Asia, SciFi VC, Gradient Ventures (венчурный фонд Google, ориентированный на искусственный интеллект) и бизнес-ангелы Хьюи Лин и Кайвон Делдар.

У Appboxo есть два основных продукта. Первый — это Miniapp, SaaS-платформа с SDK и API для создания и запуска мини-приложений. Например, мобильные кошельки могут интегрировать мини-приложения для доставки еды, покупок или бронирования столиков в ресторанах.

Фонд Леонида Богуславского вложился в созданную киргизами платформу для разработки суперприложений Appboxo

Вторым продуктом, запущенным в 2020 году, является Shopboxo, который позволяет предприятиям создавать настраиваемые интернет-магазины с помощью мобильных устройств менее чем за 30 секунд.

Мини-приложения, созданные с помощью Shopboxo, можно будет интегрировать в суперприложения через Appboxo, соучредитель компании Каниет Раев ожидает, что возможность охватить более широкую базу малых и средних предприятий увеличит количество мини-приложений до тысячи в 2022 году, тем более что клиенты Appboxo уже используют платформу, в основном для электронной коммерции. Финансовые суперприложения хотят диверсифицироваться в новые вертикали, и в нынешних условиях электронная коммерция выглядит как самая очевидная возможность и самая простая в реализации».

Раев сообщил, что новое финансирование AppBoxo будет использовано для дальнейшего развития Shopboxo, а также расширения торговой экосистемы и расширения ее международного присутствия. Сначала AppBoxo сосредоточится на Азиатско-Тихоокеанском регионе, где, по его словам, преобладают суперприложения, но он также хочет выйти на рынок Европы и США.[1]

Примечания