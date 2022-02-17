Пока США и ЕС судачат о возможных санкциях, Россия уже предприняла кое-какие меры экономического характера, — делится своим наблюдением газета Corriere della Sera:

«Так, одним своим решением, принятым в разгар кризиса вокруг Украины, Кремль послал чёткий сигнал Западу: 2 февраля Москва по меньшей мере на два месяца запретила экспорт фосфата аммония и других азотных удобрений, а в этой сфере Россия доминирует на мировом рынке. … Поскольку на удобрения приходится от 20 до 25 процентов себестоимости производства пшеницы, то рост цен (на 220 процентов с середины ноября!) ещё даст о себе знать. … Когда кризис закончится, Италии и Европе придётся решать, насколько разумно продолжать полагаться на такого торгового партнера.»

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