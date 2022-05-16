Черта бедности

По данным ООН, россияне уже нанесли ущерб инфраструктуре Украины на $100 млрд. При этом в ООН предупреждают, что реальная оценка разрушений может быть в 5−6 раз выше.

«Украина: разрушенные здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее $100 млрд. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности. Затяжной конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности, и поставит под угрозу почти два десятилетия успехов в развитии. Глубокие социальные и экономические шрамы останутся следующим поколением», — говорится в сообщении.

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Четыре сценария ООН

В ООН рассматривают четыре возможных сценария, по худшему из которых уровень живущих за чертой бедности и тех, кто может пересечь черту бедности, может достичь 90,5%, если война затянется в течение следующего года.

Из этих 90,5%, по самому худшему сценарию ООН, за чертой бедности окажется 28%, а могут пересечь черту бедности 62,5%. До войны по оценке ООН за чертой бедности жили 2% населения Украины, а могли пересечь предел бедности 43,4%.

Согласно трем другим сценариям ООН, уровень живущих за чертой бедности и тех, кто может пересечь черту бедности, может составить 53,8% (4,2% за чертой бедности и 49,7% — могут пересечь границу), 60,9% (6,4% и 54,5% соответственно) или 64,5% (9% и 55,5%).

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