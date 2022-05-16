Литовскому парламенту необходимо возобновить обсуждение легализации партнерства, заявили премьер-министр и спикер Сейма.

«На мой взгляд, было бы лучше, если бы Сейм начал эти дискуссии. Сейчас, когда Сейм все еще пытается задвинуть ту дискуссию куда-то дальше под стол, как будто есть некоторая боязнь прийти к выводу, что здесь есть решения, которые не вредят ничьим интересам», — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните журналистам в Вильнюсе в воскресенье.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что обновленный проект Закона о партнерстве будет представлен в Сейме еще на этой весенней сессии.

«Он есть в повестке заседания, его нельзя исключить, он обязательно будет представлен», — сказала она.

Согласно Конституции, весенняя сессия Сейма длится до 30 июня.

Против обсуждения законопроекта о партнерстве в настоящее время выступают некоторые представители оппозиции, которые говорят, что время еще не пришло, так как нет необходимости выступать против общественности в контексте войны России против Украины.

В отклоненном весной прошлого года проекте Закона о партнерстве предлагалось узаконить партнерство между мужчиной и женщиной, а также между лицами одного пола, определив его как официально зарегистрированный факт совместного проживания двух лиц в целях установления, развития и защиты партнерских отношений.

Однако на еще первом этапе представления проект не был одобрен.

В Литве партнерство не узаконено ни для разнополых, ни для однополых пар.

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Добивающиеся компромисса о партнерстве политики предлагают узаконить гражданский союз

ВИЛЬНЮС, 16 мая, BNS — Парламентарии, второй раз за нынешний срок полномочий стремящиеся узаконить однополые отношений, подготовили проект, согласно которому вместо предлагавшегося ранее партнерства люди смогли бы заключать гражданские союзы.

Инициаторы называют проект компромиссным и таким образом добиваются более широкой поддержки легитимности гендерно-нейтральных гражданских отношений.

«Мы давно обсуждаем, способно ли наше общество принять людей с разным выбором, и очень важно замечать каждого человека в Литве, соответствовать реальности, поэтому после наших дискуссий, с учетом настроений в обществе, этот закон и родился», сказала на пресс-конференции в Сейме в понедельник глава фракции Союза отечества — Литовских христианских демократов Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Глава Фракции свободы Витаутас Миталас признал, что этот проект отличается от представлений партии о том, как должен выглядеть институт партнерства, но это компромиссный вариант, чтобы дать ему достаточно голосов в Сейме для продвижения вперед.

«Мы приняли обуславливаемый брутальной математикой Сейма вывод о том, какой закон должен быть представлен для того, чтобы он прошел все стадии в Сейме», — сказал Миталас.

Вносимый проект предлагает отказаться от определения партнерства в «Семейной книге» Гражданского кодекса, а вновь предлагаемый институт назвать гражданским союзом.

Согласно проекту, гражданским союзом будет считаться добровольное соглашение между двумя лицами для правовой защиты своих личных отношений.

Партнеры, заключившие гражданский союз, не смогут получить общую фамилию.

Это соглашение будет регистрироваться у нотариуса, а не в отделе гражданской метрикации.

Предлагаемый закон, в случае его принятия гарантировал бы право как однополых, так и разнополых пар на создание гражданского союза, а также на юридическую защиту их имущественных и неимущественных отношений личного характера.

Партнеры в гражданском союзе создавали бы совместную частичную собственность, хотя и могли бы устанавливать иной правовой режим в отношении имущества по отдельному соглашению, могли бы наследовать и не платить налоги на наследство, могли бы действовать от имени и в интересах друг друга, представлять друг друга в сфере здравоохранения, получать связанную со здоровьем информацию и др.

Законопроект о гражданском союзе также предусматривает, что отношения между партнерами, вступившими в гражданский союз, строятся на принципах моногамии, добровольности и равноправия. Партнеры обязуются уважать друг друга, поддерживать морально и материально, а также способствовать удовлетворению потребностей своих партнеров в совместной жизни.

Весной прошлого года Сейм отклонил законопроект, предлагающий принять гендерно-нейтральное партнерство, то есть партнерство для легализации как разнополых, так и однополых отношений. После неудачного голосования инициаторы пообещали представить новый улучшенный проект.

Предыдущий проект Закона о партнерстве предлагал узаконить партнерство как мужчины и женщины, так и лиц одного пола, определив его как официально зарегистрированный факт совместного проживания двух лиц в целях установления, развития и защиты отношений между партнерами.

Политики, выступавшие против легализации партнерства, раскритиковали проект, заявив, что предложенная модель партнерства ничем не отличается от брака, а ее принятие подорвет институт брака.

В последнее время противники легитимации гендерно-нейтральных отношений заявляют, что сейчас не время рассматривать проект, так как нет нужды ссорить общество в контексте войны России против Украины.

Политики, инициирующие проекты партнерства, считают, что всем парам должна быть предоставлена ​​возможность узаконить свои отношения, а также подчеркивают необходимость партнерства не только для лиц одного пола, но и для не состоящих в браке сожителей.

В Литве партнерство не узаконено ни для мужчины и женщины, ни для однополых пар.

Несколько предыдущих попыток либеральных политиков легализовать гражданское партнерство не увенчались успехом в Сейме.