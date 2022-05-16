О намерении вступить в состав НАТО власти Финляндии официально объявили 15 мая. По данным СМИ, заявку на вступление в альянс подготовило и правительство Швеции. Генеральный секретарь военно-политического блока в свою очередь заявил, что НАТО намерено нарастить военное присутствие в регионе Балтийского моря до завершения всех процедур. По его словам, это позволит обеспечить безопасность обеих стран. Как писал «ДП», власти Финляндии заговорили о вступлении в альянс сразу после начала военной спецоперации на Украине.