Уходящий год для Украины прошел под эгидой чрезвычайно благоприятной внешней конъюнктуры на товары украинского экспорта. Что в немалой степени позволило стране добиться рекордного долларового ВВП, повысить номинальные зарплаты и пенсии, а также долгое время удерживать курс доллара на достаточно низком уровне. На первый взгляд, страна, хоть и медленно, но начала восстанавливаться после коронакризиса. Но все не так гладко.

Рост ВВП оказался меньше ожидаемого и не позволяет реально бороться с бедностью, основная часть экспорта — по-прежнему сырье, а реальные доходы украинцев за счет сумасшедшей инфляции стали даже меньше. И это, как говорят эксперты, только начало.

В следующем году с высокой долей вероятности нас будет ждать очередной виток инфляции, вызванный отложенным повышением тарифов на коммунальные услуги и необходимостью закупки энергоресурсов. А цена на газ, при сохранении текущей динамики, сделает товары украинского производства неконкурентоспособными на внутреннем и международном рынках и окончательно сотрет с лица земли целый ряд отраслей. И это без учета военных действий, вероятность которых накаляется буквально с каждым днем.

«Худшие среди нашего региона»

Чему стоит учиться украинцам у нынешнего правительства, так это находчивости, которая позволяет превратить любое незаурядное событие чуть ли не в экономический бум. На днях премьер-министр Денис Шмыгаль порадовал украинцев очередной хорошей новостью — наш долларовый ВВП в этом году идет на рекорд и составит почти $195 млрд. К слову, предыдущие максимальные значения были в 2008 году — $180 млрд и в 2013-м — $182 млрд.

Тем временем в гривнях рост ВВП едва ли составит 3%. И, как говорит «Вестям» советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, этого явно недостаточно для реальной борьбы с бедностью.

«В этом году мы показываем рост в районе 3%. Меньше, чем ожидалось. Но, учитывая внешний контур и риски, которые возникали в течение года, это неплохой результат. Меньше, чем хотелось бы, и меньше, чем необходимо для эффективной борьбы с бедностью. Зато у нас в абсолютном выражении исторический максимум ВВП в долларах. И это несмотря на то, что мы не контролируем часть территории. Это означает, что Украина уже не самая бедная страна Европы. ВВП на душу населения у нас уже почти $5 тыс. А по паритету покупательной способности мы находимся четко на экваторе среди других стран», — сказал «Вестям» Устенко.

Впрочем, далеко не все экономисты разделяют подобный оптимизм. «Долларовый ВВП и его динамика являются чисто арифметическими показателями и никакого отношения к реальному положению дел в экономике не имеют. Так что рекорд, который анонсировали в правительстве, вряд ли повод для радости», — отмечает экономист, эксперт института Growford Виктор Скаршевский.

Более того, по его словам, такой эффект достигается разгоном инфляции (как потребительской +11%, так и промышленной +57%) и фактической фиксацией обменного курса на прошлогоднем уровне в 27 грн/$ благодаря суперблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре. Другими словами, долларовый ВВП не учитывает ускоренный рост цен и инфляционное надувание размера номинального ВВП, поэтому никакой смысловой нагрузки не несет.

«В Украине были даже годы, когда долларовый ВВП рос, а реальный (за вычетом инфляции) сокращался. Как, например, в 1993–1994 годах, а также и в совсем недавнем времени, в 2020 году, когда долларовый ВВП увеличился на 1%, а реальный ВВП сократился на минус 4%», — отмечает Скаршевский.

К тому же, как говорит «Вестям» главный эксперт НБУ Андрей Блинов, по итогам этого года Украина показала самый низкий результат экономического роста среди всех стран нашего региона. «Но это все же восстановление. К тому же это восстановление воспринимается с достаточно большим энтузиазмом со стороны самого населения. Мы видим, что активно увеличивается потребление, растут депозитные средства и сбережения. Да и в целом большая часть показателей по итогам 2021 года являются положительными, а экономика выглядит достаточно здоровой», — сказал «Вестям» Блинов.

Дешевого доллара не будет

Особенно радовал украинцев курс валют. Существенная девальвация гривни относительно евро и доллара США случалась лишь дважды. Как отмечают эксперты, помогли ценовая конъюнктура на товары украинского экспорта, частичные локдауны экономики, снижавшие спрос на иностранные валюты со стороны импортеров, трудовые мигранты, которые увеличили объемы валютных переводов в страну, а также кредиты от международных финансовых организаций.

«Большую часть текущего года гривня чувствовала себя довольно уверенно благодаря хорошим экспортным доходам, продажам украинцами валютных накоплений и активным покупкам ОВГЗ со стороны нерезидентов», — заметил аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак.

Цены на отечественную продукцию, вроде пшеницы и железной руды, выросли до рекордных отметок из-за дефицита на рынке. На действия украинцев сильно повлиял локдаун, из-за которого необходимость в покупках валюты значительно снизилась, а также возросшие переводы на родину от заробитчан — более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, спрос на ОВГЗ возник из-за низких ставок ФРС и ЕЦБ, побудивших инвесторов перекладывать капитал в более доходные, но в то же время и рискованные активы.

Впрочем, уже сейчас, когда запахло жареным — отмена стимулирующих программ ФРС, новый штамм коронавируса и т. д., желание участников рынка связываться с инструментами развивающихся стран мгновенно испарилось. «С ноября гривня подешевела к доллару на 5%. Судя по всему, это только начало, ведь украинская валюта явно запоздала с падением: «американец» начал дорожать к своим конкурентам уже с мая текущего года. Иными словами, рост выше уровня в 28 грн/$ в ближайшие месяцы вовсе не выглядит излишне пессимистичным сценарием», — добавил Орыщак.

Бюджету помог коронавирус

Как ни странно, но пандемия коронавируса оказала положительное влияние и на дефицит бюджета, который стремительно сокращался на протяжении всего года. «Это происходило по двум причинам. Уже длительное время у нас благоприятная внешняя конъюнктура на экспортных рынках. Металлургия и агросектор получили большие прибыли, что позволило перевыполнить бюджет по доходам. Кроме того, в разгар коронавируса в значительной мере был ограничен импорт, а пандемия сделала невозможными заграничные поездки. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что валюта оставалась внутри страны. К слову, только на отпуска и развлечения за границей украинцы ежегодно вывозят из страны до $8 млрд. При всем этом, учитывая умеренные расходы, дефицит бюджета составит не 5%, а, возможно, даже меньше 4%. Также макростабильности в уходящем году прибавили $2,7 млрд от МВФ, которые мы получили в рамках помощи странам на преодоление последствий коронакризиса. Эти деньги правительство сейчас активно тратит на погашение внешнего долга, а также на выполнение бюджета. И это тоже очень знаковый фактор», — говорит «Вестям» Блинов.

Да и в целом в уходящем году сотрудничество с кредиторами складывалось особенно продуктивно. Кроме МВФ, Украина активно привлекала кредитные средства ЕС и Всемирного банка. Благодаря этому международные резервы Украины весь год оставались на стабильно высоком уровне. Но у предоставленных Украине денег есть и обратная сторона, которая касается прежде всего простых граждан. К примеру, в меморандуме с МВФ прописали усиление работы с неплательщиками по коммуналке. На данном этапе поставщики пытаются решить проблему через суд. Но вскоре обращаться в судебные инстанции может стать уже необязательным — выбивание долгов поставят на поток. Ну и, конечно, тот факт, что кредиты нужно отдавать. По оценке МВФ, в 2020 году необходимый объем ресурсов для финансирования госдолга составил 15% ВВП ($23 млрд), в 2021-м — 13,9% ВВП ($26 млрд), в 2022 г. ожидается 14,5% ВВП (более $30 млрд).

Нас ждет «ценовой шок»

Что касается доходов, то тут палка о двух концах. Номинально они выросли. По данным Госстата, зарплаты выросли более чем на 20%, а пенсии — на 16%. Но фактически товаров и услуг на возросшую сумму можно купить меньше (более детально — см. инфографику «Год в цифрах»).

К тому же, как отмечает Блинов, рост доходов наблюдается только у тех людей, которые подотчетны Госстату. «Там, как известно, статистика основывается на 7 млн человек и по ФОПам. А мы видим противоречивую статистику: у тех, кто более-менее зарегистрирован в экономике, доходы прирастают, а среди людей, которые находятся в тени, наоборот, достаточно много жалоб. Такие же настроения у людей, которые находятся на социальном обеспечении. Ведь индексация социальных выплат в этом году составляла всего 10%», — говорит «Вестям» Блинов.

Но за счет сумасшедшей инфляции, которая преследует украинцев на протяжении всего года и без учета декабря составляет 9,4%, реальные доходы украинцев стали даже меньше. «Инфляция по итогам года оказалась выше, чем ожидалось. Но на нее действовали в первую очередь внешние факторы. И, несмотря на колоссальную зависимость нашей экономики от внешних факторов, нам удалось удержать инфляцию на уровне около 10%», — сказал «Вестям» Устенко.

Но даже такого уровня хватило, чтобы отправить доходы украинцев в «минусовый» диапазон. Так, по данным Госстата, индекс реальной заработной платы, который рассчитывается как выраженное в процентах отношение изменения номинальной заработной платы к индексу потребительских цен, по итогам 11 месяцев составляет 92,3. Другими словами, по итогам этого года среднестатистический украинец стал беднее на 8,7%.

Правда, как говорит «Вестям» Блинов, есть и хорошая новость — поскольку у нас автоматическая индексация рассчитывается по формуле 50% роста зарплаты и 50% инфляции, то в марте следующего года можно ожидать, что индексация социальных выплат составит не меньше 15%.

Но угнаться за инфляцией все равно вряд ли получится, учитывая, что с высокой долей вероятности в 2022 году она усилится. «Есть целая группа факторов, которая будет крайне негативно влиять на уровень инфляции. В первую очередь все, что касается стоимости энергетического ресурса. И в краткосрочном периоде это нерешаемый вопрос. Здесь есть масса направлений, которые должны быть выполнены. В том числе диверсификация поставщиков и резкое наращивание собственной добычи и производства. А пока имеем ситуацию, при которой Украина будет находиться в «ценовом шоке», связанном со стоимостью энергоресурсов. И здесь один выход — должна действовать система дотаций для защиты населения. Это основной путь. Есть прогнозы, что цена газа в следующем году может составить от $2,5 тыс. Это значит, что государство должно будет использовать массовые программы субсидирования. Но тогда возникает другой вопрос: а хватит ли нам денег?!» — говорит «Вестям» Устенко.

Тарифы и цена газа

Цена коммунальных услуг — это, пожалуй, один из главных вопросов, который сегодня волнует украинцев. Напомним, в этом году по поручению президента Кабинет министров, НАК «Нафтогаз Украины», Ассоциация городов Украины и Палата местных властей Конгресса разработали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не вырастут. А цена газа составит 7,4 грн/куб. м для населения и 13,6 грн/куб. м — для бюджетных учреждений. Тем временем, по данным Украинской энергетический биржи, по состоянию на 21 декабря стоимость газа с НДС по предоплате на январь 2022 года составляет 52,8 тыс. грн/тыс. куб. м.

Очевидно, что рост тарифов будет, потому что компенсировать семикратную разницу в тарифах бюджет просто не сможет. Тем временем, как говорит «Вестям» Блинов, космические цены на газ уже непосредственно влияют и на украинский бизнес. «Все очень дорого. Бизнес старается откладывать покупки на потом, надеясь купить необходимые товары по более низкой цене. Уже сейчас ряд предприятий, в том числе хлебобулочные, покупают газ по коммерческой цене, которая приближается к $2 тыс./тыс. куб. м. И это спустя несколько месяцев катастрофическими темпами начнет перекладываться на потребительские цены», — сказал «Вестям» Блинов.

Кроме того, Украине придется восстанавливать запасы, потраченные грядущей зимой, уже по рыночным ценам. «Я не знаю, хватит или не хватит нам ресурсов, чтобы перезимовать, но то, что мы выйдем из зимы с опустошенными запасами и угля, и газа, — это точно. Соответственно, их нужно будет активно закупать весной и летом по тем ценам, которые будут на тот момент. А какая цена газа будет — это большой вопрос. Она может быть как €200, так и €2 тыс.», — отметил «Вестям» Блинов.

Еще одним неприятным следствием высоких цен на газ может стать потеря конкурентоспособности украинских товаров на внутренних и внешних рынках. «Та же РФ, Турция, Беларусь и другие страны нашего региона, где цены на газ значительно ниже, будут иметь меньшую себестоимость товаров. Это приведет к вытеснению с рынков, в том числе внутреннего, товаров украинских производителей. Такие же процессы будут происходит и в других странах. Мы видим, что на энергетическом рынке сегодня формируется Европа разных цен. Все понимают: тот, кто будет находиться на трубопроводе, будет на коне. Это и возможность транзита, и относительно дешевого газа. Остальные же будут покупать дорого. И этот фактор может нанести по нам сильный удар. В том числе по агросектору, а в дальнейшем и по химической промышленности, фактически добивая ее окончательно», — говорит «Вестям» Блинов.

Рекордная эмиграция

Добавляет масла в огонь высокий уровень безработицы, который держится на уровне 10% с первого года пандемии. «Для такой экономики Украины это очень опасно, так как это только усиливает миграционные процессы», — сказал «Вестям» Устенко. А эмиграция в Украине обрела уже хронический характер. Так, за 10 месяцев 2021 года Украину покинули и до сих пор не вернулись более 600 тыс. украинцев. Это рекордный показатель за последние 11 лет.

«Вы только вдумайтесь, по данным официальной статистики, с 1991 года из Украины выехало 3,5 млн наших людей. И только за последние три квартала потеряли еще 600 тыс. Это катастрофа. Опрос среди молодых людей до 25 лет показал, что 55% из них видит свое будущее в эмиграции. Это конец. Мы достучались до упора», — говорит «Вестям» Пендзин.

По его словам, именно это является самой четкой оценкой экономической ситуации в Украине. «Проблема в том, что в Украине принципиально ничего не меняется. Остается та же структура экономики. Та же проблема социальных обязательств, абсолютно нереалистичный прожиточный минимум. То есть делаются какие-то вещи… Но они, скорее, «косметика». Они не меняют основополагающих вещей, от которых зависит будущее страны. Сегодня власть — это некое подобие пожарной команды, которая более-менее успешно тушит возникающие пожары. Но она пока не занимается профилактикой. И это, опять же, ничем не отличается от того, что было раньше. Даже логика формирования бюджета никак не поменялась. Все то же самое. Поэтому сложно ждать выдающихся событий на выходе», — сказал «Вестям» исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Инвестиций меньше, а рисков больше

Исправить ситуацию могли бы иностранные инвестиции. Но их пока нет. Основным инвестором в экономику Украины пока является государство. «В страну практически не приходят новые инвестиции. В среднем по 400–500 млн в год. И это не масштабные сектора, а мелкие и средние — IT-производство, торговые точки и т. д. В целом же соотношение инвестиций и ВВП у нас уже очень много лет находится в лучшем случае вблизи отметки 15–20%. Это очень мало. Поэтому вопросы инвестирования остаются открытыми. Кстати, государственное финансирование, связанное со строительством дорог, что бы о нем ни говорили, дало свой результат и подтолкнуло хозяйствующее направление. То есть государство сегодня наиболее активный инвестор в неработающие направления. Но говорить о том, что стоят сотни тысяч богатых инвесторов на границе, не приходится. И, конечно же, все инвесторы говорят, и 2021 год в этом плане ничего не изменил, о ситуации с коррупцией и невозможностью зачастую быстро добиться справедливости в суде. Это главные препятствия для любого бизнеса в стране. Кроме того, в этом году список рисков только увеличился. Добавились еще и геополитические риски», — резюмировал Блинов.

Материал опубликован в газете «Вести» от 23 декабря №236. Полный выпуск газеты «Вести» вы можете приобрести в местах распространения прессы или оформить онлайн-подписку.





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