22 Декабря 2021, 10:00

Холодные продажи или электронная коммерция: ответы на главные вопросы бизнеса

Пандемия изменила рынок и, как следствие, большинство его процессов, поэтому холодные продажи стали менее актуальными.

Как рассказал генеральный директор MetalScanner Роман Волков, на смену им пришла электронная коммерция или e-commerce, которая включает в себя финансовую деятельность, осуществляемую в режиме онлайн, через интернет.

С точки зрения стоимости лида, интернет-маркетинг в 2-3 раза эффективнее, чем холодные продажи. Кроме того, менеджеры всё чаще хотят работать с готовой базой клиентов, а холодные звонки существенно сокращают воронку кандидатов ещё на входе.

Одним из преимуществ использования инструментов электронной коммерции в промышленности является более быстрая коммуникация между поставщиком и клиентом.

Кроме того, e-commerce предоставляет возможность создания прямого канала взаимодействия с потребителем, что значительно уменьшает затраты и улучшает эффективность сотрудничества.

Благодаря прямому контакту продавца с покупателями и возможности работать постоянно, значительно повышается конкурентоспособность и производительность компании, происходит упрощение бизнес-процессов, их автоматизация.

В связи с этим, например, у компании пропадает необходимость в аренде помещения или найме большого количества сотрудников, сокращаются издержки.

Крупным компаниям электронная коммерция предоставляет хорошую возможность для диверсификации каналов продаж, поскольку она позволяет значительно увеличивать конкуренцию в результатах поиска.

Малый и средний бизнес тоже получает преимущества, ведь для них это шанс получить какую-либо долю на быстрорастущем рынке.

Так, развитие глобальных маркетплейсов и увеличение их доступности позволяет человеку практически из любой точки мира осуществлять покупку и продажу товаров, снижая издержки на производство и торговлю.

У B2B-агрегаторов, маркетплейсов и тендерных площадок есть ряд своих особенностей. Сложность использования последних заключается в том, что они не структурируют заявки, которые приходят в компанию, что усложняет работу отдела продаж.

Помимо этого, у поставщика отсутствует возможность продемонстрировать все свои конкурентные преимущества, а у покупателя – быстро, удобно и безопасно найти подходящее предложение.

Что это значит? То, что тендерные площадки не ставят своим приоритетом осуществление контроля поставщиков и их предложений, а это влечёт за собой увеличение рисков и транзакционных издержек. Поэтому, если для бизнеса это принципиально важный вопрос, то стоит подумать о маркетплейсах.

В данной ситуации маркетплейс является отличной альтернативой тендерным площадкам и поисковику. Являясь прозрачной моделью взаимодействия как для поставщика, так и для покупателя, он помогает развитию сотрудничества в B2B-сфере.

Также маркетплейсы позволяют сократить количество промежуточных звеньев в цепочке, значительно ускоряя процесс сделки. Кроме того, они снижают затраты на закупку, а также заметно увеличивают маржу первичного поставщика.

Опыт других стран и отраслей показывает, что B2B-агрегаторы и маркетплейсы дают уникальный пользовательский опыт конечному покупателю, позволяя в рамках единого окна находить наиболее выгодные предложения от надёжных поставщиков, экономя время и ресурсы.

MetalScanner имеет глубокое понимание принципов работы металлоторговли и постоянно взаимодействует с основными участниками рынка.

«Мы стремимся предоставить им возможность полноценной торговли, где будут учитываются индивидуальные особенности каждого покупателя», – подчеркнул Роман Волков.

Таким образом очевидно, что будущее результативных продаж стоит за электронной коммерцией, а в её рамках B2B-агрегаторы и маркетплейсы становятся наиболее эффективными площадками для осуществления бизнес-процессов в режиме онлайн.

Они позволяют привлекать новых клиентов на быстро растущем рынке, а поставщики получают возможность существенным образом сократить ручные процессы своего отдела продаж.

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