В мае этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к украинской Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. По его словам, использование электричества, импортированного из этих стран, противоречило стратегическим целям Украины в сфере энергетики и мешало синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с Европейским сообществом операторов магистральных сетей в области электроэнергетики (ENTSO-E).

Депутат Рады заявил об остановке работы большинства энергоблоков ТЭС

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НКРЭКУ приняла предложение Галущенко и запретила поставки электроэнергии из России и Белоруссии на четыре месяца, до 1 октября 2021 года. Перед истечением срока запрета комиссия продлила его до 1 ноября. Тогда представители «Укрэнерго» заверили Антикризисный энергетический штаб в том, что запрет не повлияет на уровень операционной безопасность энергосистемы страны.

27 октября НКРЭКУ заявила, что не будет запрещать импорт электричества из-за низких запасов угля и угрозы дефицита, сообщал «Интерфаксу» высокопоставленный источник в правительстве Украины. Пропускная мощность импорта в ноябре этого года составит 900 мВт·ч для Белоруссии и 2200 мВт·ч из России.

Сейчас на Украине работают только 37 из 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, сообщил позже депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.

Экс-секретарь СНБО Украины предупредил о веерном отключении электричества

Власти Украины готовятся к веерным отключениям электричества из-за недостатка электроэнергии, рассказал бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилюк. Он опубликовал фото объявления из села Подгайное, из которого следует, что с 2 по 30 ноября электричество будет отключено на 10 часов. По его словам, жителей сел Киевской и Хмельницкой областей предупреждают о том, что с 17 ноября свет будет выключен с восьми утра до шести вечера.