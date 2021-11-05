«Очень важно принимать своевременные меры. Следует помнить о вакцинации, так как это ключевой фактор для окончания пандемии». Об этом сказал бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, выступая на панельной дискуссии «Новая мировая экономика» в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Барак отметил, что основное внимание сейчас следует уделять изменению климата: «Необходимо выделять больше средств, чтобы максимально улучшить ситуацию».

«В настоящее время мы наблюдаем развитие технологий искусственного интеллекта. Это означает повышение производительности. А повышение производительности окажет положительное влияние на предотвращение инфляции», — сказал экс-глава МИД Израиля.





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