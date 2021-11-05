Чего ждать от курса доллара
По словам экспертов, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в 2021 году ожидается на уровне 27,30. Нельзя не упомянуть о том, что еще в августе этого года аналитики были пессимистичнее по отношению к гривне и прогнозировали курс на уровне 28,40 гривны за доллар.
Кроме того, указано, что в следующем году эксперты Oxford Economics ожидают курс в среднем на уровне 28,70 гривны за доллар. К слову, ранее они ожидали, что курс составит 29,30 гривны за доллар.
Также указано, что на 2023 год аналитики не изменили своего прогноза среднегодовой курс гривны по отношению к доллару и дальше ожидается на уровне 29,40.
Что важно понимать, в бюджете на 2021 год заложен прогноз курса доллара на уровне 29,10 гривны, а в 2022 году – 28,60.
Что известно о других прогнозах аналитиков Oxford Economics
По словам экспертов, рост ВВП в 2021 году составит 3,5%, а в 2022 году – 3,4%.
«Несколько меньше будет рост в 2023 году – 2,8%. Зато в 2024 и 2025 годах рост ускорится до 4% и 4,1% соответственно.
По итогам текущего года инфляция в Украине составит 9,7%. Но дальше инфляция будет снижаться: в 2022 году до 8,1%. В 2023 – 2025 годах инфляция вернется в свой целевой диапазон – сначала до 5,4%, а затем до 5%», сказано в сообщении.
Согласно прогнозам аналитиков, этот год наша страна завершит с учетной ставкой на уровне 9%. Вполне возможно повышение ставки в последующие годы.
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