По сокращенному рабочему графику завод собирается работать около трех месяцев

Сотрудникам завода предложат работать на общественных началах / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Наряду с уже зафиксированным дефицитом продуктов в России начинается дефицит поставок электронных компонентов, из-за чего страдает российский автопром. Так, уже известно, что производитель автомобилей «АвтоВАЗ» переводит всех сотрудников на 4-дневную рабочую неделю на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня.

Об этом сказано в заявлении компании.

Сотрудникам завода предложат работать на общественных началах вместо работы над сборкой автомобилей.

В режиме 4-дневной рабочей недели «АвтоВаз собирается работать в течение 3 месяцев. А чтобы оставить уровень доходов своих сотрудников на прежнем уровне, руководство компании просит поддержки у правительства. Руководители «АвтоВаза» уверяет, что средства на зарплаты уже выделены.

Санкции против России

Полномасштабное вторжение войск России в Украину началось 24 февраля, и с того времени экономика страны-агрессора начала стремительно тонуть. Все потому, что западные страны-партнеры Украины наложили на Россию несколько пакетов санкций, а рынок РФ продолжают массово покидать международные компании.

Немаловажную роль сыграло и то, что США и Великобритания отказались от покупки энергоресурсов из России. Крупные компании также решили не продлевать договоров с российскими продавцами.

Раньше мы рассказывали, что аналитики прогнозируют не только дефицит товаров во всех отраслях РФ, но и скорый дефолт России.