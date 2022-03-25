Цена на сахар продолжает снижаться на протяжении последних трех торговых дней на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже, сообщает пресс-служба УзРТСБ.

По итогам открытых биржевых торгов, прошедших 25 марта 2022 года, ежедневная средняя цена на сахар всех категорий, понизилась относительно предыдущего торгового дня на 2 процента, с 8 735,8 тыс. сумов до 8 564,3 тыс. сумов за тонну.

За последние два торговых дня относительно лидирующие позиции по уровню приобретения сахара на бирже заняли город Ташкент и Ташкентская область (33%), Самаркандская (15%), Кашкадарьинская (12%), Ферганская (8%) и Андижанская области (7%).

Напомним, что 24 марта 2022 года биржевая цена реализации сахара снизилась на 14 процентов и составила 8 735,8 сумов за тонну.