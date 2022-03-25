Новый монетарный порядок будет означать расчеты в валютах, обеспеченных товарами







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Время глобального «евродоллара» заканчивается и планета переходит к новому монетарному порядку, говорится в докладе «Бреттон-Вудс III», который подготовил для швейцарского банка Credit Suisse его стратег Золтан Позар. Как пишут «Ведомости», эксперт приходит к выводу, что в мире начинается эпоха обеспеченных товарами региональных валют на Востоке. По сути, это означает зарождение третьей версии Бреттон-Вудской системы (модель международных расчетов, основанная на использовании доллара). Западным странам изменение ситуации принесет резкое увеличение инфляции, а роль США как мирового финансового гегемона оказалась под угрозой.

«Мы являемся свидетелями рождения третьей версии Бреттон-Вудской системы», говорится в докладе Credit Suisse. Напомним, доллар стал главной мировой резервной валютой после Второй мировой войны по соглашению в Бреттон-Вудсе. Историки называют его модификацией золотого стандарта, в результате чего важнейшие мировые валюты фиксировались к доллару, а тот должен был иметь определенное золотое обеспечение. В тот момент США обладали резервом в 17 850 т золота, при том, что у Великобритании было лишь 1770 т, у Франции – около 1400 т, у Швейцарии – 1200 т. Таким образом США стали «главным казначеем Бреттон-Вудской системы».



Однако, в начале 1970-х гг., во время так называемого «шока Никсона», когда несбалансированные бюджетные расходы Вашингтона, в том числе из-за войны во Вьетнаме, вызвали массовую эмиссию долларов, бреттон-вудский золотой стандарт оказался неактуален сложившейся ситуации. Ликвидация Бреттон-Вудской системы и отход от прежнего золотого стандарта воспринимались как антикризисная мера. Но мировая экономика

начала жить в условиях плавающих курсов валют, в которых доллар сохранял свое доминирующее значение.



Как говорится в докладе Credit Suiss, нынешняя ситуация на товарном рынке напоминает кризис поставок нефти 1973 года, правда тогда трудности возникли из-за шока предложения со стороны стран ОПЕК. В данный момент, как полагают аналитики, ситуация оказалась даже худшей, поскольку шок возник не из-за поставщиков, а из-за потребителей.



При этом разрастающийся кризис связывают прежде всего с искусственным дефицитом товаров. А региональные валюты, которые обеспечены этими товарами, начинают вытеснять глобальные – доллар и евро, говорится в докладе.



Отметим, что США и сегодня является крупнейшим держателем золота в мире, с запасом в 8134 т. Это почти в 2 раза больше, чем у Германии, которая занимает второе место. РФ занимает пятое место с 2000 т золота, Китай обладает примерно 1850 т. Но сегодня актуальны другие товары. В докладе проводится аналогия между российскими товарами и ипотечными облигациями времен кризиса 2008 года. Как отмечают аналитики, не российские товары сродни облигациям Казначейства США во время того же кризиса. Первые стремительно падают, вторые – быстро дорожают. Тогда как сам принцип обеспечения, товарная база размывается.



Предполагается, что когда кризис закончится, доллар существенно ослабнет, а юань, обеспеченный корзиной товаров, усилится. В результате будет пройден путь от первой версии Бреттон-Вудской системы, построенной на принципе обеспечения валюты золотом, ко второй, в основе которой были «внутренние деньги» (она была построена на кредитной эмиссии и глобальном обороте доллара), а затем к третьей. При этом новая эра будет обеспечена внешними деньгами, за которыми будут стоять резервы в золоте и произведенные товары.



Эксперты, опрошенные «Ведомостями», подтверждают наблюдения стратега Credit Suisse. «Мы действительно переходим в мир двусторонних расчетов между странами фактически за товары и сырье, и появление валют, обеспеченных такими товарами и сырьем, вполне естественно, — полагает директор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. — В принципе, в этом нет ничего нового: во время холодной войны Советский Союз пользовался так называемым клиринговым рублем». Тогда с партнерской страной формировался близкий к нулю баланс торговли и расчеты напоминали бартер, хотя по факту представляли собой клиринговые операции.



Эксперты полагают, что теперь возможно будет формироваться аналогичная в целом система. В ее рамках будут проводиться расчеты национальными валютами, обеспеченными товарами. Для России товаром могут быть энергоносители, для Китая — произведенные товары. В этом случае США придется превратиться из мирового гегемона в одну из крупнейших держав Западного полушария. Доллару это сулит серьезные проблемы, при этом он будет слабеть.



Как считает управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский, Соединенные Штаты, организовав столь жесткие санкции против России, фактически пошли на авантюру. Ведь если страна выдержит эти санкции, оказавшись отрезанное от мировых финансовых ресурсов, расчетов, существенного объема товаров и даже начнет развиваться, тогда и другие государства – Латинской Америки, части Африки, Азии – могут устроить демарш и отказаться от доллара как превалирующей резервной и расчетной валюты. Эксперт полагает, что это будет означать конец долларовой системы. В случае, если Россия не выдержит санкционного давления, США подтвердит свою роль мирового гегемона.





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