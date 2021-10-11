6 октября 2021 года в Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) выступил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в рамках цикла встреч с выдающимися деятелями науки, техники и образования. Андрей Николаевич провел открытую лекцию на тему «Среднесрочный и долгосрочный вызовы развития российской экономики».

Почетного гостя представил ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской. Андрей Клепач начал свое выступление с представления мировых трендов в период пандемии и после ее завершения. Спикер отметил быстрое восстановление мировой экономики после «ковидного шока» 2020 года и сообщил, что ожидается ее рост на уровне 5,8% в 2021 году с последующим торможением до 3,8% в среднем до 2024 года. Драйверами роста эксперт назвал долгосрочные программы поддержки экономического роста. Большое влияние окажет меняющийся баланс экономических сил: среднесрочные и долгосрочные перспективы мировой экономии будут зависеть во многом от взаимоотношений США с ЕС и Китаем.

Также спикер дал долгосрочный прогноз роста мировой экономики

и ведущих стран до. Говоря о российской экономике, он подробно остановился на базовом, умеренно-оптимистичном и оптимистичном сценариях развития российской экономики. Оптимистичный вариант предполагает темпы роста ВВП России4,4%, а– около 4,7%.

Андрей Николаевич представил дополнительные решения для ускорения экономического роста в среднесрочной перспективе и затронул главные болевые точки: низкий уровень доходов населения, низкие расходы на науку, здравоохранение и образование.

Среди факторов долгосрочного развития главный экономист ВЭБ.РФ назвал сбережение людей и природы, снижение бедности и расширение среднего класса, переход к экологически ориентированному развитию, сбалансированный рост агломераций и других форм поселений, повышение роли России в мировой экономике. Также важным фактором является лидерство в технологической гонке в сфере искусственного интеллекта, медико- и биотехнологий. «В технологической гонке у нас есть точечные достижения. Я знаю, что в Политехническом университете многое делается по аддитивным технологиям и другим направлениям, тот же электромобиль “Кама-1”», – отметил Андрей Клепач.

Эксперт подробно остановился на демографической проблеме. Увеличить численность населения предполагается за счет дополнительных мер поддержки рождаемости: увеличения расходов на семейную политику и охрану детей (стимулировать рождение третьих и последующих детей, увеличить материнский капитал для населения Сибири и Дальнего Востока, развить систему ухода за детьми, увеличить размер пособий на ребенка старше полутора лет и пр.).

Для развития науки и образования необходимы изменение системы оплаты труда, привлечение молодых специалистов, рост фондовооруженности работников сектора и обновление приборной базы. Андрей Николаевич обсудил программу «Приоритет-2030». «Кстати, поздравляю Политехнический университет с участием в этой программе», – обратился гость к ректору СПбПУ Андрею Рудскому. Также спикер рассказал о мерах, направленных на развитие здравоохранения.

Большой интерес вызвала часть лекции, посвященная возможностям новых технологий, инновационной продукции на их базе. В конце докладчик дал краткую оценку углеводородного сектора экономики и заявил о том, что сектор сохранит устойчивость к новым вызовам.

После выступления студенты и сотрудники СПбПУ задали вопросы. Они обсудили изношенность железнодорожного полотна, состояние электро-, теплосетей, систему управления котельных, а также поговорили о реализации проектов студенческих кампусов.

В заключение мероприятия ректор СПбПУ Андрей Рудской выразил надежду, что подобные встречи политехников с экспертами станут регулярными.

Отметим, Андрей Клепач ранее уже выступал в стенах СПбПУ с открытой лекцией для представителей университета, в рамках которой подробно рассказал о состоянии российской экономики, начиная с 1990 года, и предложил два возможных, по расчетам Внешэкономбанка, сценария ее развития до 2035 года.

11 мая 2021 года Андрей Николаевич принял участие в пресс-конференции, посвященной вопросам развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Российской Федерации, которая прошла в Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» СПбПУ. Основными вопросами для обсуждения стали перспективы формирующегося рынка электромобилей и смежных отраслей экономики, возможности использования «окна возможностей» для опережающего старта и достижения лидерских позиций, рентабельность и привлекательность электромобилей на российском рынке, вероятные риски для энергобаланса страны, а также работа в данном направлении и роль Санкт-Петербурга.

Вместе с тем проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии», Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ Алексей Боровков и Андрей Клепач являются активными участниками крупных образовательных и промышленных мероприятий. Так, в октябре 2020 года Алексей Иванович и Андрей Николаевич обсудили мировые технологические тренды и роль композитов в них в рамках пленарного заседания VIII ежегодного Форума «Композиты без границ».

Проректор по цифровой трансформации СПбПУ и главный экономист ВЭБ.РФ также приняли активное участие в работе Форума «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи в 2019 году.

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 Алексей Боровков и Андрей Клепач обсудили реализованные проекты для реального сектора промышленности, актуальные научно-технологические проблемы-вызовы, специфику организации работ и взаимодействия с корпорациями и компаниями, а также существующие барьеры и преграды.

Материал подготовлен совместно с Управлением по связям с общественностью СПбПУ





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