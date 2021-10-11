Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Вербовкой занимался 27-летний киевлянин. Он привлек еще двух жителей Киевской области и вместе они искали подготовленных бойцов по всей Украине.

За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тысяч долларов США в месяц — в зависимости от уровня их боевой подготовки.

Наемников набирали среди спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в войне на Донбассе или с любым другим боевым опытом обращения с оружием.

В помещениях злоумышленников провели обыски. Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, подозрения задержанным объявили по факту вербовки наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 447 УК Украины).

По данным следствия, вербовкой они занимались с февраля 2020-го по март 2021 года.

Война в Сирии

Она продолжается там с 2011 года, ее жертвами стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами. Особенно от конфликта страдает провинция Идлиб на северо-западе Сирии, граничащая с Турцией. С 2017 года там велись наиболее ожесточенные бои. С декабря 2019 года войска Асада при поддержке России начали там военную операцию «Рассвет Идлиба», целью которой было получение контроля над большей частью Идлиба.

Стороны конфликта получают военную помощь от других государств. В частности, поддержку правительственным силам оказывают Россия и Иран, тогда как сирийская оппозиция получает помощь от западных государств, Турции и стран Персидского залива.

Через 10 лет после начала вооруженного конфликта в Сирии экономика страны находится в упадке.