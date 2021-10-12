В сентябре курс доллара сохранял стабильность. Сейчас его стоимость составляет ниже 27 грн, поскольку благодаря новым заимствованиям и полученной от МВФ помощи в размере $2,7 млрд Украина успешно прошла пиковые выплаты по внешним долгам. Однако уже в октябре девальвация гривны неизбежна — доллар будет стоить 28 грн.

Такое мнение в комментарии Фактам ICTV высказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, наращивание долгов повышает риски дефолта, макроэкономические проблемы не решаются, а лишь откладываются на время, что грозит масштабным экономическим кризисом.

— Девальвации гривны будет способствовать ухудшение экономической ситуации в Украине. Наблюдается рост задолженности по выплатам зарплат и других платежей. Существуют проблемы с выплатой субсидий. Цены на газ и уголь продолжают расти. Для прохождения отопительного сезона придется потратить немалые средства в иностранной валюте. Есть угроза банкротства энергокомпаний, — отметил эксперт.

Среди других причин роста курса доллара в октябре Хмелевский назвал политическую нестабильность в стране, обострение борьбы между различными политическими группировками, ожидаемое переформатирование правительства, возможную отставку спикера парламента и рост протестной активности населения.

— Все это будет способствовать росту оттока средств за границу и увеличивать спрос на валюту. Неспокойной остается ситуация и на внешних рынках. В последние дни наблюдается падение фондовых рынков и рост курса доллара относительно других валют, — сказал он.

Не добавляют стабильности и проблемы в строительном секторе — вероятность банкротства некоторых ведущих международных девелоперских компаний. То есть угроза полномасштабного мирового финансового кризиса возрастает.

— Негативные ожидания могут подтолкнуть как иностранных инвесторов, так и отечественных предпринимателей к выводу средств из Украины. Это приведет к существенной девальвации гривны, — подытожил Александр Хмелевский.

В прогнозе экономического и социального развития и бюджетной декларации Украины на 2022-2024 годы Кабмин заложил основные экономические показатели на три года.

В частности, курс доллара прогнозируется в диапазоне 28-29 грн/$1, инфляция снизится до 6,2% в 2022-м, а в 2023 году — до 5%.





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