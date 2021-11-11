Компания NOVARDIS — стратегический международный партнёр SAP — открывает представительство в Белгороде и планирует развивать сотрудничество с региональными заказчиками. NOVARDIS обладает большим опытом и крупнейшим портфолио проектов внедрения SAP по различным направлениям: электронная коммерция, взаимоотношения с клиентами, цифровой маркетинг, управление предприятием, управление складской и транспортной логистикой, производство, финансовый и управленческий учёт, а также бизнес-аналитика. Ещё компания занимается заказной разработкой, разработкой веб-сервисов и мобильных приложений.

Кто может стать клиентом NOVARDIS?

Основной круг заказчиков NOVARDIS ­— представители крупного бизнеса

, для которых своевременная оптимизация бизнес-процессов равна устойчивому положению на рынке. Интегратор реализует проекты не только для российских заказчиков, но исотрудничает с международными брендами. География проектов NOVARDIS:Россия, Германия, Италия, Чехия, Хорватия, ЮАР, Мексика, Словакия. Свой проектный опыт и наработанные практики компания планирует привнести и на рынок в Белгороде.

— Мы готовы активно поддерживать развитие ИТ-сектора в Белгороде и оказывать качественные услуги по автоматизации бизнес-процессов предприятиям региона. Наша команда более 17 лет работает с крупнейшими российскими компаниями и понимает потребности бизнеса, основные из которых: функциональность и качество цифрового решения, а также скорость реализации проектов, — рассказывает генеральный директор NOVARDIS Александр Низник.

Что даст Белгороду открытие офиса NOVARDIS?

Офис NOVARDIS в Белгороде планируют открыть к концу ноября. Сейчас компания расширяет штат, привлекая белгородских разработчиков и SAP-специалистов.

— В Белгороде сосредоточено большое сообщество программистов и консультантов по разным видам деятельности, и мы уже начали формировать в локальном офисе команду профессионалов, которые активно подключаются к нашим текущим проектам и участвуют в развитии новых заказчиков и новых экспертных направлений, — прокомментировал руководитель представительства NOVARDIS в Белгороде Борис Широков.

Планы компании по развитию в регионе совпали и с запросом ИТ-специалистов, многие из которых предпочитают работать в удалённом формате.

— Мы видим большой потенциал в регионе. В Белгороде хорошо развит рынок профильных специалистов, которым нам есть что предложить. NOVARDIS реализует масштабные проекты как в России, так и за рубежом. Для белгородских специалистов это хорошая возможность работать на интересных проектах, не покидая пределов региона, — отметил заместитель генерального директора и соучредитель NOVARDIS Марк Ройтенберг.

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