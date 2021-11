Торговая сессия среды удачно сложилась для покупателей доллара. Индекс американской валюты восстановился до 95,00 пунктов, достигнув максимального уровня с июля 2020 года. Поддержку доллару оказали шокирующие данные по инфляции в США.

В октябре индекс потребительских цен в крупнейшей экономике мира вырос на 6,2% — рекордно с ноября 1990 года. Относительно сентября темпы роста цен ускорились на 0,8%, а базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоносители и продовольственные товары, выросла до 4,6% и также обновила максимум за 30 лет. Инфляция в США продолжает расти небывалыми темпами из-за беспрецедентных по объемам мер монетарного стимулирования со стороны Федеральной резервной системы в то время, как мировая экономика

столкнулась с дефицитом сырья и сбоем поставок. Пандемия обогатила американцев за счет чеков от правительства и роста фондового рынка, но экономика, пережившая COVID-19, не справляется со спросом: остановки заводов породили логистический хаос, цены на перевозки взлетели в 4-5 раз. При этом люди не спешат выходить на работу, вынуждаяповышать зарплаты — затраты на рабочую силу в США растут со скоростью, которой не было с 1980х. Несмотря на то, что ФРС на прошлой неделе повторила своё мнение, что текущий рост инфляции должен оказаться краткосрочным, многие инвесторы предположили, что более высокая, чем ожидалось, инфляция может заставить регулятор повысить процентные ставки.

Дополнительную поддержку доллару оказали новости из Китая. Китайский застройщик China Evergrande Group снова не заплатил проценты инвесторам по облигациям, после чего инвестор Deutsche Markt Screening Agentur GmbH начал подготовку к процедуре банкротства компании. Как только суд откроет производство по данному делу, Evergrande официально станет банкротом. Напомним, что ранее агентство Reuters сообщило, что Evergrande балансирует на грани дефолта, поскольку 30-дневный льготный период для выплаты процентов на более чем $148 млн. по облигациям 2022, 2023 и 2024 годов закончился в среду. Учитывая сказанное, укрепление «защитного» доллара вполне может продолжиться.

