Главное: Экономика Украины страдает от войны. Но гиперинфляции не будет.

Детали: Министерство экономики заверяет, что гиперинфляции в Украине не будет. Несмотря на продолжающуюся войну.

Информируется, что ускорение инфляции обусловлено шоком предложения в форс-мажорных условиях войны, а сильнее всего это проявилось в увеличении цен на продовольственном и топливном рынках.

Отмечается, что в сочетании с давлением со стороны мировых цен на энергоносители и продовольствие, а также высоким уровнем затрат в производстве имело негативный эффект на цены в целом.

Ведомство говорит: «Впрочем, при тех масштабах человеческих и экономических потерь, которые понесла Украина во время войны, темпы роста потребительских цен пока остаются сдержанными: за І полугодие этого года составляют 17,4%».

Специалисты говорят, что перспективы развития ценовых процессов на рынке, как и в течение предыдущих месяцев войны, зависят исключительно от хода событий на поле боя.

Подчеркивается: «Даже при такой неопределенности в течение ближайших месяцев стоит рассчитывать на уверенные действия правительства по регулированию рынка, прочность запасов (прежде всего продовольствия и топлива) и наличие финансовой помощи от внешних партнеров».

Экономисты сообщают, что серьезным риском ускорения инфляции остается угроза усиления девальвации гривны, на курс которой существенно влияет дефицит иностранной валюты из-за ухудшения сальдо торгового баланса на фоне блокады портов, отток валюты в связи с пребыванием значительной части населения за пределами страны, считают в Минэкономики.

Резюмируется: «Не стоит ожидать крайностей в ценовой динамике, которые могли были бы привести к сверхвысоким гиперинфляционным темпам с длительной негативной перспективой. Государство в состоянии войны в любом случае будет контролировать ценовые процессы на потребительском рынке».

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