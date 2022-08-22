В понедельник, 22 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2 коп. и составляет 39,82 грн. Курс продаж вырос на 6 коп. и составляет 40,57 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 40,60 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41,2 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 8 коп. и составляет 39,98 грн. Средний курс продаж снизился на 8 коп. и составляет 41,01 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,5 грн.

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Андрей Водяный

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