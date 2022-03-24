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Первые итоги для экономики Украины от российской военной агрессии (Фото:NBU / Flickr)

Что произошло с экономикой Украины после вторжения России 24 февраля. 10 фактов.

Ровно месяц назад жизнь украинцев резко изменилась. Российские войска вторглись в Украину, разрушая жилые дома, промышленные предприятия, объекты инфраструктуры. Миллионы беженцев выехали из страны или переселились в более безопасные регионы.

Что происходит с экономикой Украины спустя месяц после вторжения? НВ Бизнес

1. Вовремя приземлились

собрал 10 фактов о цене, которую платит Украина за безумные идеи российского диктатора Владимира Путина.

Первыми экономические потери ощутили авиаторы. Уже в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года Украэрорух запретил полеты в воздушном пространстве Украины в связи с высокими военными рисками. Украинская гражданская авиация полностью остановила полеты, аэропорты прекратили принимать и отправлять пассажиров.

Тем не менее, крупнейшие авиакомпании страны — МАУ и SkyUp — сохранили флот и сейчас ищут возможность отдать свои борта в «мокрый» лизинг (вместе с экипажами) иностранным перевозчикам.

По данным Eurocontrol, полеты в воздушном пространстве Украины в марте по сравнению с февралем сократились на 98%.

Решение об остановке авиасообщения наверняка спасло сотни жизней — украинское небо с первого дня войны стало ареной воздушных боев. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, по состоянию на 23 марта, уничтожены 108 российских военных самолетов, 124 вертолета и 50 беспилотников тактического уровня.

2. Рекордно низкий ВВП

В 2022 году ВВП Украины может упасть на 35%, прогнозирует Международный валютный фонд. «Исходя из похожих военных конфликтов, у МВФ есть методология расчета предварительных потерь, по ней Украина потеряет до 35% ВВП. Но это исходя из сегодняшней ситуации и динамики последних нескольких дней, когда у нас не самая высокая интенсивность обстрелов и есть переговорный процесс, который чисто теоретически может привести к какому-нибудь результату», — сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в интервью НВ.

Министр финансов Сергей Марченко подтверждает, что негативные последствия войны будут колоссальными, поскольку на 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП. Поступления от Государственной таможенной службы составляют «от силы 15% поступлений мирного времени».

В 2021 году ВВП Украины вырос на 3,2% и составил около $200 млрд в долларовом эквиваленте — это самый высокий показатель за всю историю страны, сообщили в Минэкономики.

3. Скорая помощь от партнеров

Проблемы в экономики отчасти помогает закрыть помощь от международных партнеров. Сводный материал о самых важных инициативах на тот момент опубликовал сайт Минфин. Так, в середине марта Джо Байден подписал закон о двухпартийном финансировании, предусматривающий выделение $13,6 млрд на гуманитарную, оборонительную и экономическую помощь Украине и соседним странам.

Это крупнейшая, но не единственная инициатива. В США анонсировали помощь еще более чем на $300 млн. Европейская комиссия 11 марта в качестве экстренной макрофинансовой помощи выделила Украине 600 млн евро двумя частями. Оба транша — часть программы на общую сумму 1,2 млрд евро. На 2022 год также предусмотрена помощь украинским беженцам в рамках программы CARE — пакет на 10 млрд евро. Еще $1,4 млрд — от МВФ в рамках программы экстренной поддержки Rapid Financing Instrument.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил Украине в рамках программы экстренных мер 129 млн евро. Всего в рамках программы Украина может рассчитывать на 668 млн евро поддержки. В перспективе ЕИБ готов предоставить Украине 2 млрд евро для укрепления критической инфраструктуры и восстановления разрушений.

Кроме того, по данным Минэкономики, страна получила в долг €311,8 млн на восстановление экономики от Мирового банка.

4. Финансовая поддержка для бизнеса

Правительство подготовило комплексную программу поддержки бизнеса во время военных действий. Компании с оборотом до 10 млрд грн в год могут перейти на упрощенную систему налогообложения и вместо НДС и налога на прибыль, платить 2% с оборота. Это один из самых низких налогов в мире.

Представители малого и среднего бизнеса могут получать льготные кредиты в размере до 60 млн грн под 0% годовых на период военного положения и 5% годовых после его завершения. Деньги будут направляться на пополнение оборотного капитала и перезапуск бизнеса.

5. Упрощение правил работы

Во время войны приостановлены практически все проверки. «95% всех разрешительных документов переводятся в декларативную электронную форму. Что это значит? Если раньше нужно было пройти определенную процедуру для получения того или иного разрешения, то сейчас достаточно подать электронную заявку», — заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

На границах со странами Европейского союза создан режим «открытой таможни», когда товары в Украину поставляются практически без уплаты налогов. Такой шаг позволит наполнить полки магазинов продуктами питания.

6. Гривню удалось удержать

Национальная валюта за минувший месяц девальвировала на 18%. Если 23 февраля доллар продавался по 28,8 грн, то сейчас в обменах на западе страны — по 34 грн. За границей можно без ограничений расплачиваться картой. Снимать наличные с начала марта разрешено не только в банкоматах, но и на кассах магазинов и АЗС на сумму до 6 тыс. грн. Можно получить и большую сумму, если провести операцию несколько раз.

В военное время НБУ ввел ограничения. Например, работа валютного рынка приостановлена за исключением операций по ее продаже клиентами, выдача наличных со счетов клиентов в иностранной валюте запрещена. Получить международный перевод в долларах или евро тоже нельзя — только в гривневом эквиваленте. Снятие наличных со счета клиента в Украине ограничено суммой 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат).

Снятие наличных с гривневых счетов за границей ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц. Платить за учебу за границей можно без проблем.

Также введен лимит в 100 тыс. грн в месяц на операции quasi cash и перевод средств на счета физлиц за рубеж с использованием реквизитов платежных карт плательщика и получателя (P2P-переводы). Среди операций quasi cash — пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков и покупки виртуальных активов.

7. Сколько украинцев потеряли работу

Чуть больше половин, 53% работающего населения, сейчас не работают, свидетельствует опрос группы Рейтинг. Из остальных — 22% работают в обычном режиме, 21% — удаленно или частично и только 2% нашли себе новую работу. «Работа — это не только экономика, это привычный образ жизни, общение и взаимодействие с другими, структурированность времени, стабилизирует, придает уверенности, снижает тревогу и повышает самооценку», — отмечается в исследовании.

Финансовое положение значительно ухудшилось у 52% украинцев, у 28% — скорее ухудшилось. И только 18% — не почувствовали никаких изменений с начала вторжения России. При этом 40% респондентов заявляют, что существующих сбережений им хватит всего на месяц.

8. Финансовая поддержка для населения

Украинцы, которые проживают на территориях, где проходят боевые действия, могут получить 6,5 тыс. грн по программе єПідтримка. Помощь также могут получить ФОПы 1−2 группы, которые подали отчетность за IV квартал 2021 года или за весь 2021 год. Также поддержку получат работники компаний, которые заплатили за них ЕСВ. Средства не получат работники бюджетных организаций, госслужбы и фондов государственного социального страхования.

По данным Министерства цифровой трансформации, около 500 тыс. украинцев уже получили такую помощь. Всего подано около 4 млн заявок. Средства можно тратить без ограничений, снимать в банкоматах или переводить на другие карты.

Также правительство планирует выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, по 2 тыс. грн в месяц, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, помощь будут выплачивать через Дию на карточку банка. По 3 тыс. грн в месяц будут платить на каждого ребенка, который вынужден был выехать из своего региона.

9. Ущерб от войны

За первые три недели российского вторжения ущерб, который был нанесен инфраструктуре нашей страны, составил по меньшей мере 1,8 трлн грн ($62,6 млрд). Такую оценку по состоянию на 17 марта дали эксперты Киевской школы экономики в рамках совместного с Кабмином проекта «Россия заплатит».

В результате атак, Украина потеряла более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей и 350 мостов и мостовых переходов. Разрушены тысячи жилых домов. Например, в результате обстрелов в оккупированном Мариуполе не осталось ни одного уцелевшего здания.

10. Металлургия — минус

Существенная часть украинской металлургии оказалась в зоне активных боевых действий.

На сегодняшний день остановлены крупнейшие металлургические предприятия страны в Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге и других городах. Уже известно, что Азовсталь фактически уничтожена оккупантами. Из всего ГМК Украины работают только горно-обогатительные комбинаты Кривбасса. Но на пониженных объемах, так как экспорт железорудной продукции через порты Азовского и Черного морей невозможен.

А вот украинские аграрии, которые обеспечивают весь мир пшеницей, кукурузой, подсолнечником и другими продуктами питания, готовы провести посевную кампанию и собрать урожай-2022.

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