В связи с изменением графика проведения смежных выставок, дирекция «Металл-Экспо» приняла решение о переносе даты проведения 7-й специализированной выставки «Металлоконструкции’2022». Главный форум металлостроителей состоится 21-23 июня и соберет в павильоне №7 ЦВК «Экспоцентр» основных участников рынка: производителей и поставщиков металлоконструкций и металлоизделий для стройиндустрии, оборудования для их производства, а также потребителей металлопродукции и услуг. Выставка «Металлоконструкции’2022» пройдет одновременно с комплексом выставок «Металлургия.Россия’2022», «Литмаш.Россия’2022» и «Трубы.Россия’2022», что позволит создать дополнительный синергетический эффект для участников и посетителей деловых мероприятий.

На выставке «Металлоконструкции’2022» будет представлено все многообразие металлопродукции, оборудования, технологий и новейших решений для строительной индустрии. Деловое общение на выставочной площадке позволяет участникам продемонстрировать свои возможности, а также оценить перспективные предложения на рынке, найти новых партнеров и заключить взаимовыгодные контракты.

Для потребителей продукции и услуг в сегменте металлоконструкций ежегодный форум является хорошей возможностью получить самую актуальную информацию о современных трендах на рынке металла для стройиндустрии и других отраслей, ознакомиться с широким спектром предложений, получить консультации специалистов по всем интересующим вопросам и решить свои бизнес-задачи.

«Выставка будет содействовать распространению передового опыта в области проектно-конструкторских решений и технологий производства, монтажа и эксплуатации строительных металлоконструкций, эффективных форм организации металлостроительного бизнеса, перспективных видов материалов и поставок металлопродукции для нужд отрасли, — прокомментировал сопредседатель оргкомитета выставки А. Романов. — Уверен, что укрепление деловых взаимоотношений между металлостроителями, металлургами, поставщиками металлопродукции, проектными организациями, вузами и государственными органами послужит дальнейшей популяризации стального строительства».

В рамках выставки «Металлоконструкции’2022» пройдет целый ряд тематических деловых мероприятий: 1-я Общероссийская конференция «Электронная коммерция на рынке металлов», конференции по оборудованию и технологиям антикоррозионной защиты, по высококачественному крепежу, заседание Клуба маркетологов металлургических и металлоторговых компаний, производителей металлоконструкций и изделий, совещание — круглый стол производителей изделий из оцинкованного и окрашенного проката (профнастила, металлочерепицы, ЛСТК, сэндвич-панелей и др.).

Ассоциация развития стального строительства проведет традиционное собрание участников ассоциации, а также круглый стол «Развитие нормативно-технической базы в области металлоконструкций». бЖурнал «Металлоснабжение и сбыт» организует 7-ю Общероссийскую конференцию «Стальные конструкции: основные тренды 2022 г.»

Одним из самых крупных сегментов использования металлоконструкций является мостостроение. Поэтому Трансстройпроект для участников этого сегмента рынка организует круглый стол «Современное металлическое мостостроение. Задачи. Преимущества. Перспективы». Заинтересованные специалисты посетят Научно-практическую конференцию «Сварка, термическая резка и защитные покрытия металлоконструкций».

Дирекция выставки подведет итоги и наградит медалями лауреатов конкурса «За лучшие решения применения стали и алюминия в строительстве». В 2021 г. на конкурс были представлены 28 проектов, которые ярко продемонстрировали широкие возможности применения конструкций из стали и алюминия в стройиндустрии. Медалями выставки «Металлоконструкции» были отмечены проекты 11 участников.

Также будет проведена серия мастер-классов и семинаров по вопросам проектирования стальных конструкций и нормативов их использования, по оборудованию для заводов металлоконструкций, по технологии цинкирования и т.д.

Металлоконструкции являются одним из наиболее перспективных продуктов. В России лишь 13% многоэтажных зданий строится на основе стального каркаса, тогда как в развитых странах эта цифра достигает 50—65%. В основном на металлическом каркасе возводят офисные, торговые, многофункциональные комплексы, уникальные (высотные и большепролетные) сооружения, здания производственного назначения, где доля использования металлоконструкций составляет 20—30%. При строительстве жилых домов стальной каркас только начинает использоваться. Таким образом, в жилищном строительстве скрыт огромный потенциал потребления металлоконструкций.

В металлостроительной индустрии применяются как классические элементы (балка, швеллер, уголок), так и материалы нового поколения — гнутые профили из оцинкованной и полимерной стали, сэндвич-панели и другие легкие стальные конструкции. Именно появление ЛСТК позволило совершить качественный скачок в индустрии, существенно расширив применение стали в строительстве. Массовое распространение на рынке строительных изделий из оцинкованной и полимерной стали, алюминиевых профилей и других конструкций дало возможность архитекторам и проектировщикам создавать уникальные решения для промышленного и гражданского строительства.

Выставка совместит интересы производителей и поставщиков металла строительного назначения и непосредственных потребителей их продукции и услуг. «Металлоконструкции’2022» станут основной переговорной площадкой для представителей металлостроительной индустрии, будут способствовать развитию стального строительства в России и повышению прозрачности рынка.

Выставка «Металлоконструкции’2022» — эффективная площадка для продуктивного и заинтересованного диалога производителей и потребителей металлоконструкций и других участников рынка металлостроения.

Приглашаем всех участников рынка металлопродукции для стройиндустрии принять самое активное участие в работе 7-й Международной специализированной выставки «Металлоконструкции’2022» и использовать потенциал форума для решения актуальных бизнес-задач.

Дирекция выставки «Металлоконструкции’2022»

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