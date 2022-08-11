Три консерватора подготовили поправки к Закону о гражданстве, чтобы полученное в исключительном порядке гражданство Литвы можно было отнять за поддержку агрессора.

В проекте поправок к закону предусмотрено, что получивший в исключительном порядке гражданство Литвы гражданин другого государства лишается литовского паспорта, если его действия создают угрозу для безопасности и интересов литовского государства, если он поддержит государство, создающее угрозу для Литвы и других стран региона, для безопасности союзников, а также унизит имя литовского государства.

Проект предложили члены сейма Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас. Зарегистрировать его планируется в четверг.

Авторы отмечают, что поправки инициированы «с учетом текущей ситуации войны России в Украина и угрозы Литве, а также всему региону“.

Консерваторы полагают, что теперешняя норма закона, определяющая основы для лишения гражданства, не отражает геополитическую ситуацию.

«Согласно статье 24 Закона предусмотрены шесть случаев, когда человек лишается гражданства Литовской республики, однако не предусмотрен случай, который создает механизм для лишения гражданства, если оно получено в исключительном порядке, гражданина другого государства, если лицо поддерживает государство-агрессора и таким образом создает угрозу для Литвы, безопасности региона и союзников», — написано в сопроводительном письме.

О необходимости поправок в Закон о гражданстве начали говорить, когда получившая в исключительном порядке гражданство Литвы фигуристка Маргарита Дробязко и мужем Повиласом Ванагасом приняли участие в организованном женой пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяной Навкой ледовом шоу в Сочи.

По этой причине президент Гитанас Науседа лишил их литовских государственных наград, ранее полученных ими за заслуги перед Литвой.

М. Дробязко и П. Ванагас живут в России.