Пункты обмена валют обязаны информировать клиентов о курсе с помощью документов, которые размещаются возле кассы. После осуществления операции обмена учреждение должно обязательно выдать квитанцию. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, развенчивая основные фейки о работе обменников.

Одним из основных заблуждений в центре называют информацию о том, что учреждения не утверждают курс валют, а озвучивают его лично клиенту.

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«С 6 августа Нацбанк разрешил банкам и валютным обменникам ставить в своих кассах любой курс выкупа валют у населения. Об этом говорится в постановлении Нацбанка №172. Финансовые учреждения утверждают курс внутренним документом, размещенным возле кассы», – говорится в сообщении.

При этом невыдача квитанции после проведения финансовой операции является незаконной. Из-за этого нарушения регулятор уже аннулировал лицензии четырех крупных компаний на наличном рынке валют.

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Также фейком является то, что НБУ снял все ограничения, и теперь пункты обмена будут наживаться на гражданах. На самом деле Нацбанк разрешил финучреждениям и банкам только выкупать валюту у населения по свободному курсу с 6 августа. Это создаст конкуренцию на рынке и поможет сузить разницу между официальным и наличным курсами.

Ранее в центробанке заявили, что участники рынка, которые будут манипулировать с курсом, лишатся клиентов.

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