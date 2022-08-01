В июле Нацбанк не только повысил официальный курс гривны, но и либерализовал некоторые аспекты регулирования валютного рынка. В частности, разрешил покупать валюту онлайн для размещения на депозитах, а сейчас готовится к проведению валютных интервенций, чтобы насытить наличный рынок. Как все это может повлиять на наличный курс гривны, банкиры рассказали на Валютном форуме-2022 .

Украина получила первые 500 миллионов евро транша от ЕС

В понедельник на счет Нацбанка поступила первая половина миллиардного транша Европейского союза, во вторник ожидается вторая.

С сегодняшнего дня в Украине антибиотики будут продавать только по е-рецепту

С 1 августа в Украине будут действовать электронные рецепты антибиотиков. Переход будет происходить постепенно, сначала рецепты будут выдаваться как в электронной форме, так и будут дублироваться на бумажном бланке.

Made in UA. Смарт Касса — решения для бизнеса: банковский терминал, кассовый аппарат, программное РРО (видео)

В этом видео Тарас Вилянский, руководитель развития бизнеса, рассказывает о Смарт Кассе — единственном решении 3 в 1 для бизнеса, которое включает в себя банковский терминал, кассовый аппарат и программное РРО.

Курс шагнул за 40: что дальше

И регулятор, и остальные участники валютного рынка надеялись, что курсовой шок после решения НБУ о девальвации гривны с 29,25 до 36,57 гривен за доллар быстро пройдет. Но этого не произошло.

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