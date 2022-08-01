Ростовский областной суд оставил без изменений приговор Кировского районного суда Ростова-на-Дону в отношении директора ООО «Союз Архстрой» Александра Вечканова. Он осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии обвинения, в 2018 году Вечканов заключил муниципальный контракт на ремонт школы №11 в Новочеркасске. Сумма контрактов составила 59 руб. и, согласно актам по приемке работ, они были выполнены полностью. Однако, директор компании дал подчиненным распоряжение заменить материалы для ремонта на более дешевые, в результате чего ущерб администрации составил 5,8 млн руб.

Суд назначил Александру Вечканову наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Наталья Шинкарева