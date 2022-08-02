Общий объем безналичного обращения банковских карт в Туркменистане с января по июнь текущего года составил 6 миллиардов 218 миллиона 770 тысяч 261 манатов.

По данным Управления автоматизацией банковского дела Центрального Банка, общий объем безналичных платежей, осуществленных через терминалы в указанные даты, составил 5 миллиардов 801 миллион 674 тысяч 801 манат.

Согласно данным ЦБ Туркменистана, сумма платежей, сделанных в период с января по июнь 2022 года через систему «Электронная коммерция» составила 276 миллионов 157 тысяч 655 манатов, и 6 миллионов 554 тысяч 415 манатов через систему «Мобильный банк».

Также общая сумма безналичных платежей, осуществленных через банкоматы, составила 120 миллионов 583 тысячи 925 манатов и 734 тысяч 965 манатов через систему «Интернет-банк».

Кроме того, по сообщению банка, через систему «Halkbank terminal» было проведено 13 миллионов 64 тысячи 500 манатов безналичных платежей.

Как сообщало ранее интернет-издание «Biznes Türkmenistan», общий объем безналичного обращения банковских карт в Туркменистане с января по май текущего года составил 4 миллиарда 952 миллиона 807 тысяч 988 манатов.

В период с января по май 2022 года общая сумма вкладов граждан Туркменистана в государственных кредитных организациях составила 82 ​​миллиарда 458 миллионов манатов, увеличившись на 13,5% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. По состоянию на июнь 2021 года общая сумма вкладов составила 72 ​​миллиарда 649 миллионов манатов.