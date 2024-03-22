Только самые дикие племена Амазонии до сих пор воюют из-за разного цвета набедренных повязок или отличных мест нанесения тотемных тату — на лбу или на ягодицах.

Во всём же цивилизованном мире все войны начинались из-за желания какой-либо из сторон переделить уже поделенные рынки сбыта, ибо в цивилизованном мире всё гораздо серьёзнее: в конечном счёте воюют за деньги. И за право одних людей заставлять других приносить им эти самые деньги.

Вот и текущая история с Украиной того же порядка, конечно: мы ведь ведём свою СВО со «всем цивилизованным миром», не с дикарями же какими-то.

Чтобы уж совсем не забираться во времена Андрея Боголюбского, с которого, собственно, и берёт старт противостояние на Украине, мы свой анализ начнём с начала 20-го века, с Первой Мировой войны. В то время цивилизованное человечество находилось в стадии дикого капитализма и эволюционировать далее, в эпоху развитого империализма, очень мешало политическое устройство «колыбели цивилизованного человечества» — Европы. И западной, и восточной: по всей Европе государствами и народами управляли монархии.

— Российская империя: Гольштейн-Готтороп-Романовы

— Германская империя: Гогенцоллерны

— Нидерланды: Нассау-Оранская династия

— Бельгия: Саксен_Кобург-Готская династия

— Люксембург: Нассауская династия

— Швеция: Бернадоты

— Норвегия: Глюксбурги

— Дания: Глюксбурги

— Британская империя: Саксен_Кобург-Готская династия

— Австро-Венгрия: Габсбург-Лотарингская династия

— Румыния: Гогенцоллерн-Зигмаринген

— Болгария: Саксен_Кобург-Готская династия

— Сербия: Карагеоргиевичи

— Черногрия: Петровичи-Негоши

— Албания: Виды

— Греция: Глюксбурги

— Османская империя: Османы

— Италия: Савойская династия

— Испания: Бурбоны

Эти старомодные короли, со своим индивидуальным видением блага своих государств и подданных, очень мешали взаимному проникновению капиталов (англосаксонских на 80%) окрепших уже капиталистических производств и их финансовых артерий — банков. Выработать какие-то общие правила игры на всех этих территориях не получалось — гордые короли, цари и их дворянство заносчиво заявляли об «интересах своих народов». А Германия, к тому же, чувствовала себя крайне обделённой с колониями — их у неё практически не было.

Капиталистам же, ох как не терпелось перешагнуть на следующую ступень развития — стать империалистами. А для этого надо было ввести мировое разделение труда, свободный доступ к полезным ископаемым и прочим ресурсам — ну и свободное перемещение капиталов, конечно. То есть стандарты работы банковской системы во всех странах должны быть едины, а Центробанки государств должны были стать управляющими центрами в единой системе мирового распределения труда.

Монархи такого уровня управления государством обеспечить не могли — для этого нужны были свободные, демократически избранные правители, которых потом меняли бы через каждые 4−8 лет да и все дела. С временщиками гораздо проще договариваться. А народ… а что народ?! Пастырь всегда объяснит своему стаду, куда ему двигаться в поисках лучшей пищи.

Вот в таких начальных условиях — ну, если коротко и по сути — и началась Первая Мировая война. Когда война закончилась, монархий в Европе практически не осталось, сохранились только приманки для туристов в виде оберегаемых монархий в Монако, Люксембурге — ну, и где там ещё?! Монархия в Великобритании не в счёт — это не монархия.

Основными бенефициарами происшедшего политического, прежде всего, переустройства Европы и мира, стали, естественно, крупнейшие промышленные производители и наиболее весомые банкиры и финансисты. Причём буквально в течении нескольких лет после войны, где-то к 1925-му году, определились и фамилии наиболее значимых лидеров в этих самых промышленных и финансовых конгломератах — Рокфеллер из США как фронт-мэн от промышленно-финансовых структур молодого бизнеса и Эдмон де Ротшильд как самый весомый представитель банковского капитала, страховых и инвестиционных компаний Старого Света и его земельной аристократии. Мы вовсе не собираемся рассказывать вам о некоем еврейском заговоре — фамилии лидеров могли быть Смит и Ломоносов, например — но история выдвинула именно эти две фамилии. И все дальнейшие события во всём цивилизованном мире будут всегда, тем или иным образом, связаны или вовсе инициированы именно этими двумя кланами. Кланами, за которыми стоят мощнейшие, интернациональные — я подчёркиваю, интернациональные — производственные и финансовые структуры, ресурсы, государства, народы и конкретные лидеры.

Задача, которой так активно занимались эти две фамилии, Ротшильд и Рокфеллер, в ходе Первой Мировой войны — политическая трансформация государственного устройства европейских монархий — была практически выполнена. За маленьким и очень неприятным исключением: крупнейшая монархия устояла, она сменила только название — она стала называться не Российская империя Романовых, а Союз Советских Социалистических Республик. Доступа к её богатствам по прежнему не было, империя по-прежнему была не доступна для империалистического освоения, у неё всё было своё и обособленное — Центробанк, валюта, финансовые потоки, ресурсы, промышленность, население… Под руководством красного монарха Сталина страна развивалась немыслимыми для «всего цивилизованного мира» темпами.

Так что, в принципе, в полном объёме задачи решить не удалось. Поэтому, примерно с 1929 года, работа вновь закипела самым активнейшим образом: в качестве ударной силы для трансформации СССР была определена Германия, для чего ей же поручили и задачи по объединению Европы. Гитлер Европу объединил практически всю уже к октябрю 1939 года — к этому времени она представляла собой единое, с точки зрения управления и промышленно-финансовой структуры, пространство. Финансовые потоки на этом пространстве контролировали, в конечном итоге, структуры клана Ротшильдов. Несколько представителей клана Рокфеллеров в это время вовсю готовили Америку к надвигающейся Второй Мировой войне, создавая вместе с президентом Рузвельтом и «рядом товарищей» глобальную стратегию США по достижению доминирующего положения в послевоенном мире.

По завершении Второй Мировой, уже партнёры, на тот момент, Рокфеллеры и Ротшильды опять решили только часть задачи: «план Маршалла» объединил практически всю западную Европу в одно производственное и финансовое поле, а Бреттон-Вудская система сделала доллар единой валютой для всего Западного мира. В этом смысле Ротшильды и Рокфеллеры проделали титаническую работу по трансформации «всего цивилизованного мира» в удобную и контролируемую ими единую бизнес-площадку.

Однако решить вопрос с коммунистической империей Сталина опять не удалось. Более того, эта империя существенно расширилась в своих границах — к ней присоединилась практически вся Восточная Европа. Эта часть задачи оставалась нерешённой с самого 1914-го года.

Понимаешь, дорогой читатель, весь этот долгий исторический экскурс я провожу для того, чтобы нам всем было понятно: в происходящих ныне событиях нет (или почти нет) ничего личного, есть борьба объективных факторов и их движущих сил. Понимаешь, они — «цивилизованные» — так живут: им нужна эксплуатация чужих ресурсов (своих-то нет), им нужно поддерживать функционирование созданной ими системы, им нужно воплощать в жизнь созданные ИМИ схемы и конструкции. Они очень упорные ребята: не всё получилось в Первую Мировую — они затеяли Вторую; не всё удалось во Вторую — они затеяли «холодную войну», сумели найти дурачка Хрущёва, Хрущёв «родил» предателей Горбачёва и Яковлева — и Империя СССР пала.

Обрати, дорогой читатель, особое внимание: эти ребята никогда не идут напролом, лозунг «весь мир в труху!» — это не их лозунг. Им нужны не выжженные территории и мёртвые потребители, нет — им нужны функционирующие структуры, которые они возглавят и перенастроят под себя. Только и всего! Поэтому, если у них не получалось достичь всего результата разом, они довольствовались его частью, а потом разрабатывали следующий поход за следующей частью. Они не разогревают события до критических ДЛЯ НИХ состояний, они не торопятся и играют в долгую.

После падения СССР рухнувшую империю оба клана — Рокфеллеров и Ротшильдов — начали осваивать практически на равных, с учётом ранее разработанного плана. Ротшильды старались держаться в тени, но своего ни в коей мере не упускали. А вот Рокфеллеры в это же самое время уже куда более активно осваивали Китай, эта страна стала для них безбрежным, бездонным, сказочным рынком сбыта своих инвестиций, технологий и эмиссии доллара. Интересы клана Рокфеллеров всё более и более смещались в Юго-Восточную Азию.

Тем временем изрядно потрёпанная, но непобеждённая российская Империя стремительно возрождалась, её лидер Владимир Путин аккуратно, незаметно и стремительно наращивал её военный потенциал и всё жёстче требовал равной для Империи доли в использовании её богатств. А потом и вовсе перестал соблюдать условия мирового разделения труда и приступил к формированию собственной экономики с целью создания государства самодостаточного типа. Последней каплей стала реализация крайне неприятного как для Ротшильдов, так и для Рокфеллеров, гигантского проекта «Северных потоков». То есть они «планы маршалла» создавали-создавали, растили-растили своим долларом дойную корову из Европы для продажи ей нефти и газа из США и подконтрольного им Ближнего Востока… А Ротшильды только-только наладились снимать сливки с танкерного флота и страхования его — тут пришла Россия, и сказала: «Не, теперь эту корову буду доить я — через трубы «Северного потока!» Да и вообще, производственные и финансовые мощности Западной Европы стали угрожающе быстро и тесно кооптироваться в экономику Имперской России. Стал явно вырисовываться извечный кошмар англосаксов — союз Германии и России.

Кланам Рокфеллера и Ротшильда пришлось в срочном порядке, отставив на время Китай и Юго-Восточную Азию, лихорадочно готовить и науськивать Украину и заново, в который раз, приступать к разрушению возродившейся российской Империи. Они не успели подготовить всё как надо, да и Владимир Путин не стал дожидаться 22 июня 1941-го года — СВО началась раньше.

Ещё раз, дорогой читатель, когда мы говорим «кланы Рокфеллера и Ротшильда», мы подразумеваем всю совокупность производственных, финансовых, государственных и национальных сил и интересов, стоящих за этими фамилиями. Тех же англосаксов, поляков, французов, прибалтов… — весь «западный цивилизованный мир,» действующий на основе их правил.

Сейчас, уже на третий год нашей СВО, ситуация вокруг неё существенно изменилась: стали нарастать различия в стратегии развития интересов Ротшильдов и Рокфеллеров: завязнув на Украине, США серьёзно потеряли свою динамику в Юго-Восточной Азии, их промышленный потенциал внутри страны (за исключением ВПК) не просто стагнирует — он падает. Внутренний же рынок и их собственное население не могут обеспечить нужный объём спроса для поднятия промышленного производства — Америке срочно нужны рынки Юго-Восточной Азии и Индии с их безразмерным покупательским спросом. А там китайские товары, а свои, американские, надо ещё произвести, а промышленного потенциала нет… Голова кругом и внутренних проблем море — гражданская война на выборах надвигается. И вообще, та ветвь англосаксов, которая ориентируется на Рокфеллеров, создала весьма перспективную для себя стратегию AUKUS — им не терпится приступить к её активной реализации, время поджимает: Китай растёт.

Рокфеллерам войну на Украине надо заканчивать, она им мешает — это их позиция перед началом переговоров, её озвучивает Трамп.

Ротшильды, в свою очередь, от военных действий на Украине только выигрывают: танкеры и газовозы за газом и нефтью ходят аж в Америку, фрахт и страховки платят, ВПК Европы вкалывает на пределе возможностей… Ну и Одесса с Николаевым — ооочень заманчивые перспективы: а вдруг удастся?!

Это их позиция, их цели на переговорах: надо бы закончить войну попозже и Одессу с Николаевым попытаться России не оставить. Их позицию озвучивает Макрон.

Польша — ну тут ясно всё, ей нужны земли, которые она считает своими: Галицию и Волынь, современные области Украины — Луцкую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую. Больше никаких претензий у неё нет и ни на что более она не претендует — это её позиция на переговорах.

Венгрия вернула бы себе Закарпатье — современную область Украины с центром в Ужгороде. Виктор Орбан, кстати, уже заявил о некоем «буферном образовании» между Венгрией и Россией — это венгерская позиция на переговорах.

Румыния хотела бы получить обратно Бессарабию и Черновцы вместе с соответствующими областями Украины, разумеется — это её позиция на переговорах.

Реализовывать свои чаяния эти страны будут после того, как основные переговорщики ознакомят их с принятыми решениями.

Позиция Украины, понятное дело, никого не интересует. Там даже с возможным подписантом большие проблемы: у Зеленский вот-вот, около двух месяцев осталось, заканчивается срок президентских полномочий, выборы не объявлены… С кем бумаги-то подписывать?! Возможно, основные фигуры уже приняли решение о ликвидации Украины как государства — так какой смысл выборы проводить?

В общем и целом, состав полномочных переговорщиков сузился практически до трёх фамилий Ротшильд, Рокфеллер и Путин. И ни о какой «третьей мировой», понятное дело, они говорить не будут — они будут говорить о границах, которые станут западными границами России на Украине. Только и всего.

Все «пляски с бубном» вокруг грядущих переговоров различных макронов, сунаков и шольцей — это декорации, задник на сцене, на которой разворачивается главное действие.

Позицию Китая стороны имеют ввиду, не более. Не в переносном смысле, а в реальном, без кавычек.

Конечно, это будет торг, конечно, торг будет зависеть от военных успехов российской армии в том числе; от действий различных ЧВК по отжиму африканских протекторатов у Франции (Ротшильдов); от наличия «гиперзвуковых ракет у хуситов», ядерного оружия у Ирана, от влияния на амбиции Северной Кореи, от решения тайваньского вопроса, от планов по перспективам доллара, БРИКС… У каждой из сторон запасено огромное количество аргументов и «разменных монет», ибо всем понятно, что этот раунд противостояния заканчивается боевой ничьёй: Россия возвращает себе исторические границы и исторические земли, а НАТО, в виде войск Польши, Румынии и Венгрии, ещё на пару сотен километров приближается к российской столице — Москве. Осталось согласовать детали и уточнить конкретные населённые пункты, по которым пройдёт новая граница Российской Империи.

После этого стороны объявят о завершении горячей фазы противостояния и начнут готовится к следующей — такой же — где-нибудь в другом месте. А, может, и на этом же самом — это как карта ляжет.

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