По состоянию на пятницу, 22 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 38,9234 грн/$.

Данные об этом указаны на официальном сайте Национального банка Украины.

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Сегодня официальный курс гривны к доллару составляет 38,9234 грн/$. Если сравнить эти данные с предыдущим банковским днем, то можно заметить, что курс украинской гривны окреп, ведь накануне он упал до исторического минимума – 39,1399 грн/$.

Общая картина изменений официального курса гривны по отношению к доллару за последние несколько месяцев выглядит следующим образом.

Если посмотреть еще и курс гривны к евро, то по состоянию на 22 марта 2024 года Нацбанк зафиксировал его на размере 42,4693 грн/€. За вчерашний банковский день официальный курс гривны по отношению к евро составил 42.4394 грн/€. Следовательно, сегодня показатели упали, чем установили новый исторический минимум, заменив прежний исторический минимум, который был установлен 19 марта – 42.4470 грн/€.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина получила первый крупный транш от ЕС.

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