Екатеринбург стал площадкой для большого эксперимента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря, ФедералПресс. У пилотного проекта Сбербанка в Екатеринбурге по развитию электронной коммерции (e-com) есть все шансы стать лидером. Об этом рассказал на брифинге первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Мы выбрали Екатеринбург площадкой для нашего большого эксперимента. Сбер – это больше чем банк. Это экосистема. Одним из главных наших направлений в ее развитии является электронная коммерция», – отметил Александр Ведяхин.

Он пояснил, что после того, как будут понятны результаты e-com на Урале, предполагается масштабировать опыт на всю страну.

«У нас очень амбициозные планы, и у Сбера в Екатеринбурге есть все шансы стать первым номером по электронной коммерции до конца 2022 года», – сообщил топ-менеджер.

По его словам, конкуренцию другим популярным экосистемам Сберу помогает обеспечить сервис и опыт.

«Мы должны обеспечить лучший клиентский сервис, лучший опыт. Искренне считаю, что только в этом находится возможность выиграть», – добавил он.

Среди преимуществ экосистемы и электронной коммерции Сбера Ведяхин назвал доступность сети, большое количество пунктов выдачи заказов и их постоянное увеличение, быстрота обслуживания клиентов, а также ассортимент товаров и услуг как региональных, так и федеральных производителей.

На данный момент в Свердловской области действует более 185 пунктов выдачи заказов – как отдельных, так и в офисах Сбера, и 640 постаматов СберЛогистики, из них больше 75 пунктов выдачи заказов и 200 постаматов – в Екатеринбурге.

Планируется открытие распределительного центра для электронной торговли, а многие пункты выдачи и отделения банка изменили режим работы для удобства клиентов.

Общее количество клиентов и заказов на «СберМегаМаркете» в Свердловской области к ноябрю 2021 года выросло в 6 раз, оборот составил более 1 млрд рублей. Самым же популярным товаром, который заказывают екатеринбуржцы, стал корм для кошек, отметил зампредседателя правления банка.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Сбербанк продлил время работы нескольких офисов и изменил их формат работы.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева